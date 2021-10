Ricardo Belmont y lo que decía hace una semana de Pedro Castillo: “Me da pena, lo veía un hombre sano”

|Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, señaló hoy que Ricardo Belmont Cassinelli será asesor del Despacho Presidencial. En sus redes sociales, el mandatario le expresó su agradecimiento por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario.

“Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Lo que llama la atención es que hace apenas una semana, en sus redes sociales, ex alcalde de Lima lanzó fuertes palabras contra el mandatario Pedro Castillo.

Yo nunca voy a dejar de decir lo que pienso, pero no quiere decir que aspiro a un puesto, tener negocios con el Estado, nada de eso.

“A mí me da pena Castillo, porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país... ayudado por los otros ladrones. Porque lo bueno de los ladrones es que se unen. Los que le roban a la patria se unen, y pertenecen a la mafia”, comentó Belmont durante una transmisión en vivo.

Agregó que teme que Castillo termine mal. “Me da pena por él, lo veía un hombre sano, pero muchas veces no hay lo otro que es la base”, dijo.

También comentó sobre una invitación que habría recibido en julio pasado de ser presidente del Consejo de Ministros. Subrayó que para ser premier le hubieran tenido que firmar las “vigas maestras”. Y a manera de metáfora dijo que no podría tocar en la orquesta de Ray Barreto porque no sirve como bongocero y le dirían que es un amateur. Recomendó poner a la gente que sabe en esos puestos y a los que quieren hacer el bien y no salir enriquecidos de la política.

HABLANDO EN CÓDIGO

Durante la transmisión, Belmont divaga un poco y señala que él siempre dirá qué es lo mejor para el país. “Si estoy equivocado, discúlpenme. Pero tengo el deber de expresarme. Y todos tenemos el deber de decir lo que pensamos”, indica.

Luego habla de la situación actual y lo que le han hecho al Perú en el Bicentenario, sin hablar muy claro de los responsables, aunque en otro momento se refiere a la prensa peruana.

Dijo que da vergüenza cómo pudieron engañar tanto a los peruanos. Señaló que hablando con gente preparada le mencionaban el comunismo, y él respondía que a qué comunismo se refieren.

En otro momento, Belmont asegura que se va a dedicar a su radio. “Será buena, mala o regular, pero me voy a entretener diciendo lo que pienso. Voy a estar con mis espartanos”, precisó.

Es conocido el acercamiento que tiene Belmont con el presidente del partido Vladimir Cerrón, a quienes se les ha visto reunirse en algunas oportunidades.

VIGAS MAESTRAS

Esta tarde, tras su reunión con Pedro Castillo, Ricardo Belmont fue abordado por la prensa. Allí comentó que recibió la llamada del mandatario, aunque poco antes lo habían llamado otras personas. “Vine con mis vigas maestras, se las expliqué, las firmó, le dije que está garantizada la libertad de prensa, absoluta libertad de expresión, vamos a promover como nunca la inversión privada en el Perú, que vamos a jugar limpio en todas las canchas, porque vengo en representación de los espartanos, que son miles en todo el Perú”.

Puntualizó que no podría negarse a colaborar con el país. Adelantó que como parte de sus funciones, recomendará armar un equipo con buenos economistas, constitucionalista, y hombres con buena trayectoria en todas las áreas que militan, para que la opinión pública los analice.

Indicó también que esas vigas no colisionan con el ideario del partido Perú Libre, porque esas son ideas que tienen los dirigentes.

