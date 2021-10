Finanzas personales: el método 50-30-20 para ahorrar de manera rápida y sencilla

Con la regla 50-30-20 aprenderás a distribuir correctamente tu dinero (Foto: Pixabay)

Saca la calculadora. No para un partido de fútbol y apostar, sino para comprender cómo ahorrar dinero para futuros proyectos [viajes, carros, casa, fiestas]. ¿Cuál es ese método? Uno discreto pero preciso: la regla 50-30-20.

Aplicar la regla parte en que la base de nuestros ingresos —adquiridos de forma periódica— no generan endeudamiento extra o sacrificios. Más aún a puertas de Halloween, Navidad y Año Nuevo.

APLICACIÓN DE LA REGLA 50-30-20

Se debe hacer una división de tus ingresos —sin importar si son diarios, semanales, quincenales o mensuales— que deberá ser distribuido en porcentajes específicos: necesidades básicas (50%), ‘caprichos’ y ‘ocio’ (30%) y el 20% para ahorrar o invertir.

El mayor porcentaje del dinero que se gana, lo gastamos en alquiler, comida, servicios y transporte. Por esa razón es ideal que la primera categoría ocupe el 50%. Así tendrá una mejor organización.

Cabe recordar que, lo primero a conocer es que se suma al siguiente ítem (es lo recomendable). En esa línea se realizarán otras actividades como comprar ropa, ver alguna película en el cine, ir a comer a algún restaurante o cualquier otra actividad de ocio.

Es posible que en ciertos meses el primer porcentaje sobre dinero.

El segundo porcentaje del método es el más peligroso, porque puede estar tentado a que el consumidor aumente su presupuesto asignado. Analiza la situación y evita consecuencias.

Por último, está el objetivo por el cual te has planteado toda esta estrategia de ahorro. De lograr lo que pensaste acumular al inicio, podrías usar ese dinero en algún regalo especial, una cena o lo que por alguna razón falte en las fiestas de fin de año.

Aplica un método de ahorro eficiente para evitar gastos y problemas con las deudas. (Foto: Freepik)

¿CUÁL ES EL ORGIEN?

La regla 50-30-20 tiene su origen en el libro “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”, de Elizabeth Warren, experta en insolvencia de la Universidad de Harvard y senadora de EE. UU., y su hija, Amelia Warren Tyagi.

Con más de 20 años de investigación, Warren y Tyagi te dan exactamente lo que necesitas: un método para controlar tus finanzas sin necesidad de seguir un presupuesto complejo. Lo único que tienes que hacer es equilibrar tu dinero entre tus necesidades, caprichos y ahorros empleando la regla 50-30-20.

5 DESTINOS PARA VIAJAR CON 50 SOLES

Huacho: a casi tres horas de Lima llegarás a este destino. Invertirás aproximadamente 18 soles en pasaje. Conoce su historia y tradiciones a través de sus calles. Puedes visitar museos, zonas arqueológicas y la gastronomía local. Encontrarás buenas ofertas para degustar sus potajes en mercados y restaurantes.

Callao: dependiendo de la zona de partida, puedes tomar buses que te lleven al puerto chalaco desde S/ 3 a S/ 5. Podrás admirar sus coloridas fachadas, lugares turísticos, asombrarte con el arte en Monumental, mirar la actividad pesquera, degustar las mejores comidas marinas, hacer tour por su mar y ver de cerca los animales del litoral costero. Incluso, puedes encontrar recorridos a partir de S/ 30.00.

Lunahuaná: puedes encontrar pasajes desde S/ 15.00 o si viajas con grupo puedes elegir la opción de los colectivos, que podría llegar a costarte hasta S/ 5.00 por personas. Si eres amante de los deportes de aventura y quieres conectarte con la naturaleza, este lugar es perfecto para ti. Encontrarás almuerzos desde S/ 8.00. Para ahorrar más, lleva contigo tus snacks para el viaje.

Canta: el trekking y el campamento son las principales actividades que puedes realizar en este lugar turístico. El costo por pasaje puede ir desde los 15 hasta 25 soles. Es una de las mejores alternativas para aquellos que quieren escapar del frío de Lima, ya que durante todo el año el sol está presente. Nota importante: ten en cuenta que desde diciembre hasta abril hay temporada de lluvia.

Figura rocosa en Marcahuasi llamada 'El Profeta' (Foto: Difusión)

Marcahuasi: uno de los miradores más hermosos para ver el amanecer y un cielo estrellado. Podrás llegar a este destino tomando el transporte público haciendo paradas. Este pasaje te costará 15 soles aproximadamente. El ingreso a este lugar tiene un costo de 10 soles por persona adulta. Aprovecha el camino para hacer trekking y conectarte con la naturaleza.

SEGUIR LEYENDO