Pedro Castillo hoy celebra 52 años:¿Cómo ha cambiado su vida desde que asumió la presidencia del Perú?

Pedro Castillo, presidente de Perú, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Hoy no es un día cualquiera para Pedro Castillo, presidente del Perú. Este 19 de octubre se celebra el onomástico del mandatario, quien espera compartir junto a su familia un año más de vida.

Como muchos saben, Pedro Castillo siempre ha estado muy ligado a su familia quienes antes de vivir en la capital, estaban en Chota, Cajamarca. Sin embargo, la residencia cambió tras asumir la presidencia.

A casi tres meses de haber asumido el poder en el Ejecutivo, la vida del jefe de Estado ha dado un vuelco, sobre todo en la parte política. A continuación repasaremos un poco sobre sus inicios y cómo ha sido esta metamorfosis.

A muy temprana edad, Pedro Castillo inició su liderazgo siendo rondero durante su juventud e incluso llegó a ser dirigente nacional de la Organización de Rondas Campesinas en Cajamarca.

Su vocación y su amor por la educación, lo llevó a escalar y convertirse en presidente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), se hizo conocido a nivel nacional por ser el principal dirigente en la huelga magisterial de 2017.

Durante su infancia, Castillo a menudo tuvo que equilibrar su educación con el trabajo agrícola en casa, ya que sus padres tenían una pequeña granja. Cursó sus primeros estudios del 1ro a 2do grado, en la Escuela Rural N.° 10465 de Puña y terminó su educación básica en la escuela rural vecina N.° 10475 del caserío de Chugur en el distrito de Anguía, en la misma provincia de Chota.

Contrajo matrimonio en el año 2000 con la profesora Lilia Ulcida Paredes Navarro , su gran amor desde la adolescencia, con quien fruto de esa relación tienen dos hijos naturales: Arnold y Alondra, y su cuñada a la cual crio como una hija Yenifer, que es la hermana menor de Lilia.

El 28 de julio del 2021 asumió la presidencia del Perú tras ganar en segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Al día siguiente, juramentó de manera simbólica en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, y presentó a su primer gabinete ministerial presidido por Guido Bellido.

Desde aquel entonces el Mandatario se encuentra en la capital radicando junto a su familia. Algo que no se puede negar es que el presidente ha venido siendo muy cuestionado por las diversas decisiones que ha tomado en estas ultimas semanas, como es la ultima designación de su asesor político nombrando a Ricardo Belmont.

Sin irnos tan lejos, los cuestionamientos también vienen por la relación que tiene con su gabinete ministerial, el cual ha sido muy criticado en el caso de Iber Maraví, ex ministro de trabajo, el cual era vinculado a diversos nexos con Sendero Luminoso y ahora es el turno del actual Ministro del Interior, Luis Barranzuela, que es investigado por lavado de activos, entre otros.

Otro tema que ha llamado mucho la atención, es el nombramiento del nuevo embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas, el cual es investigado por sus nexos con Vladimir Cerrón, el cual destinó una fuerte cantidad de dinero presuntamente ilícita por el caso de los ‘Dinámicos del Centro’.

PEDRO BELLIDO SE ALEJA DE GUIDO BELLIDO

A inicios de gobierno, muchos creían que la relación entre Pedro Castillo y Guido Bellid o era inquebrantable. Sin embargo, poco a poco se fueron distanciando de tal forma que según el ex premier, fue el presidente quien le pidió que renunciara al cargo para colocar en su lugar a Mirtha Vásquez

A través de su cuenta de Twitter, el ex premier se pronunció sobre este cambio de Constitución. Como se recuerda, tras su visita en Cusco el último fin de semana, precisó que la actual Constitución del 1993 está “manchada”.

“Con el apoyo del presidente Pedro Castillo o sin su apoyo vamos a tener Nueva Constitución, los pueblos tienen derecho a un nuevo contrato social, las voces desde Megantoni Camisea”, escribió en Twitter el integrante de la bancada de Perú Libre.

En otra ocasión y través de sus redes sociales, el ex premier no dudó avalar línea en la que se manejará el partido Perú Libre si en caso algunos congresistas no avalan esta postura.

“Los militantes siempre somos orgánicos, acatamos todo los puntos aprobados en la Asamblea Nacional Extraordinaria. Nuestra voz desde La Provincia La Convención distrito Quellouno. Viva el Perú. Viva los trabajadores del campo y la ciudad”, aseguró.

Con este mensaje, deja claro que formará parte de la oposición contra el gobierno de Pedro Castillo, quien hace poco juramentó al nuevo gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez.

Esperemos que este día sea especial para el presidente y que celebre al lado de su familia, quien en varias ocasiones ha demostrado que es su pilar y la base de todo para seguir adelante dando el mejor de sí. ¡Feliz cumpleaños Presidente!

