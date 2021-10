Solicitan impedimento de salida del país para Richard Rojas, designado como embajador del Perú en Venezuela

Hace unos días Richard Rojas aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso. | Foto: Agencia Andina

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Richard Rojas García, quien recientemente fue designado como embajador del Perú en Venezuela, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos (caso los Dinámicos del Centro).

A Rojas García se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

La medida de coerción fue solicitada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Corrupción de Funcionarios, según informó la Coordinación Nacional de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del fiscal superior Rafael Vela Barba.

EMBAJADOR DE VENEZUELA

El 15 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Venezuela dio su beneplácito de estilo a la designación de Richard Rojas García como nuevo embajador de Perú en ese país.

La Cancillería peruana informó al respecto a través de sus redes sociales. Indicó también que Perú ha hecho lo propio respecto al nuevo embajador venezolano en Lima.

Se trata de Alexander Yáñez Deleuze, informó el ministerio a cargo del diplomático Óscar Maúrtua.

DISPUESTO A RENUNCIAR

Tras las investigaciones en su contra, Richard Rojas se pronunció y aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“ Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación . No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

PARA RICHARD ROJAS EN VENEZUELA EXISTE DEMOCRACIA

El nuevo embajador de Perú en Venezuela, Richard Freddy Rojas García, consideró que en ese país sí existe una democracia a pesar de las restricciones que ha realizado el gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista en RPP Noticias sostuvo que mientras exista un Poder Legislativo, sí existe democracia.

“Yo estuve como en el año 2018 en las elecciones de Venezuela. Yo estuve viendo las elecciones y se dieron de una manera transparente y tranquila”, dijo. “Para nosotros, nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática. En Perú también hay persecución política como la que estamos viviendo los militantes de Perú Libre”, aseguró.

PIDE QUE LE TENGAN CONFIANZA

“Pase lo que pase, tengan mi palabra que voy a contribuir en el esclarecimiento de toda investigación. Voy a poner todo de mi parte para que de esto salga limpio mi nombre”, acotó durante la entrevista con RPP, asegurando que es un “hombre de palabra” y que esta presto a servir a la justicia.

El nuevo embajador ante el Gobierno de Nicolás Maduro también se pronunció sobre el congelamiento de sus deudas. Como se recuerda, el poder judicial realizó esta acción, ya que este dinero fue una transferencia de Vladimir Cerrón por 376 mil soles para que sea retirado a través de un cheque de gerencia, que se trataba de una donación para un local de Perú Libre.

“Fue un préstamo que se tiene pensado hacer para una inversión en el local del partido. Ese préstamo no fue para mi persona, sino fue para el partido y teniendo en cuenta que soy el secretario general de Lima, soy el titular a quien tenía que ser dirigido dicho cheque. El Dr. Vladimir Cerrón hizo el préstamo al partido”, detalló.

Por otra parte, el ex jefe de prensa de Pedro Castillo aseguró que tiene las condiciones necesarias para ser embajador, frente a las críticas de varios sectores. Además, precisó que es estudiante de Derecho.

“Aparte de [mi carreta política], yo también soy estudiante de Derecho. Soy un político, no se olvide, y a todo ello (...) Obviamente ahí vienen los retos, ahí viene toda la experiencia que uno puede haber tenido en la vida para asumir esos retos. Yo sí me siento preparado para asumir cualquier reto”, respondió ante la interrogante.

(Con información de Agencia Andina y RPP)

SEGUIR LEYENDO