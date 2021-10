Adulta mayor de 79 años fallece tras impacto de trailer contra el taxi en el que se encontraba

Foto: Canal N.

El día de hoy antes de las 6 de la mañana en la avenida Nestor Gambeta, una adulta mayor de 79 años llamada Juana Sabrina Toledo Cruz se encontraba por Ventanilla yendo al aeropuerto Internacional Jorge Chávez a despedir a su nieto que se iba de viaje esa misma mañana; el taxi donde se encontraba fue impactado por un trailer que cargaba harina de pescado y causó su muerte.

Por su parte, las hijas de la señora que falleció fueron trasladadas al hospital de Ventanilla y una de ellas asegura estar fuertemente lesionada en la espalda.

“Yo no quería que mi mamá venga al aeropuerto, pero ella insistió y ahora le pasó esto, además que estoy fuertemente lesionada en la espalda” afirmó.

El nombre del conductor del trailer es Luis Miguel Santiesteban y fue trasladado inmediatamente a la comisaría del distrito.

Los peritos de la División de Accidentes de la Policía Nacional se encuentran realizando trabajos en el lugar. El cuerpo de la víctima permanece atrapado al interior del vehículo. Se está esperando la llegada del fiscal de turno para que se proceda con el levantamiento del cadáver.

MUJER GOLPEADA POR SU EX PAREJA

En este mismo distrito una mujer de 34 años denunció a su actual pareja Misael Clemente Rodríguez (39), con quien tenía cinco meses de relación, como el responsable de las agresiones cometidas en su contra. Fuentes cercanas al hecho manifestaron que el victimario se encuentra prófugo de la justicia.

Según testigos, la joven estaba desnuda afuera del domicilio de su atacante. Además, apuntaron que en reiteradas ocasiones alegó haber sido secuestrada desde tempranas horas y amenazada de muerte.

“Salí desnuda porque me tenía secuestrada, me golpeó en la cara y dijo que iba salir de ahí en pedazos. La Policía verificó que está la cuerda, la cama llena de sangre y las bolsas”, dijo la en diálogo con el diario la República.

Efectivamente, la Policía Nacional del Perú pudo confirmar lo narrado por la ciudadana tras encontrar la evidencia de la brutal agresión física sufrida en el interior de la vivienda de Rodríguez.

“Estoy desgastada de tanto gritar. Él me hace esto porque es celoso y no quiere que nadie me vea. Me dijo que no iba salir viva, que iba tirar mis piernas y brazos al río. Que lo busquen a nivel nacional porque amenazó con matar a mi familia si yo hablaba”, contó la afectada.

PAREJA FALLECE POR SALVAR A UN GATO

Una pareja se encontraba caminando y quisieron rescatar a un gato que se encontraba por ahí, pero en el intento fallecieron electrocutados. América Noticias detalló que Alexandro Matinelli salió de su precaria vivienda al ver que su gato había entrado a un terreno de la zona industrial de Ventanilla, por lo que intentó rescatarlo pero tocó de manera involuntaria el cerco eléctrico.

Ante ello, Jessica Huasasquiche Espichán también pretendió salvar a su pareja y a la mascota de ambos, pero tropezó y también falleció electrocutada.

Testigos indicaron que la pareja vivía en dicho lugar hace ocho años. Pidió que se investigue el caso, ya que el cerco eléctrico no habría estado debidamente señalizado, además que pueden fallecer mucho más personas en el acto.

En el informe periodístico se indicó que la pareja se dedicaba a limpiar vehículos y que vivía en el terreno descampado de Ventanilla de manera precaria.





