Ventanilla y Pte. Piedra: Vecinos denuncian cobros excesivos en recibos de luz de hasta 38 mil soles

Vecinos exigen regularización de recibos de luz

Indignados y con mucha preocupación se mostraron los vecinos del Asentamiento Humano Kenji Fujimori al asegurar que la empresa de Luz eléctrica Enel, les vienen generando cobros excesivos por el servicio de hasta 12 mil soles.

Según comentan muy consternados, hasta el momento Enel todavía no les ha brindado una solución a este problema que afecta enormemente a su tranquilidad y economía. Asimismo, indicaron que los trabajadores de la empresa de luz ya les han advertido que si no pagan, cortarán su servicio eléctrico.

“Normal pagábamos 60 o 70 soles nada más porque no tenemos muchos artefactos adentro. Y este monto nos viene en exceso ¿de dónde vamos pagar? somos personas humildes (…) Vienen a hostigarnos todos los días (los trabajadores de Enel)”, manifestó Hilda Sánchez, vecina del A.H. a la radio Exitosa.

Según el reportaje, Hilda no es la única perjudicada, pues Zenaida García, otra pobladora de la zona, también tuvo este problema y le llegó un recibo de más de 11 mil soles.

“Esta cantidad llega y han venido a verificar mi casa para ver qué es lo que tengo. No tengo nada. Mi hijo estudia en laptop pero es un ratito y hace tareas en celular”, expresó García muy preocupada porque asegura que no puede quedarse sin luz, ya que su hijo estudia.

En ese sentido, muchos de los vecinos manifestaron su preocupación, ya que aseguran que no pueden dejar sola su casa por miedo a que vengan los técnicos de Enel a cortarles la luz.

Según Exitosa, todavía el 14 de octubre, Enel les brindaría una respuesta a su queja.

Cobros excesivos de Enel. (Foto: Captura ATV)

CASO SIMILAR EN PUENTE PIEDRA

Por su parte, vecinos del distrito de Puente Piedra señalaron que en el caso de ellos les ha llegado recibos de luz de hasta 38 mil soles , ya que según la empresa de energía eléctrica mantienen conexiones clandestinas, lo cual ha sido rechazada por los ciudadanos de la zona.

“Cuando Enel vino a revisar, se dieron cuenta que no había ninguna conexión clandestina y que lo que ellos alegaban no era cierto. Sin embargo, siguen llegando los recibos por montos exorbitantes los cuales no entiendo porqué si en mi casa no tenemos máquinas ni nada por el estilo sino los artefactos básicos”, sostiene una de las vecinas que este mes su recibo de luz facturó 38 mil soles al noticiero de ATV.

Otros de los vecinos de la zona, contó que Enel les han mandado unos documentos en donde deben hacer dicha transacción a fin de pagar las deudas que registran su recibo. Asimismo, aseguraron que Enel los está denunciando por hurto agravado, ya que supuestamente ellos están cometiendo un delito al robar luz de forma clandestina.

“Nos han enviado este documento para que nosotros perdamos nuestros derechos y nos sujetemos a la orden que dice Enel que supuestamente nosotros estamos robando luz por las conexiones clandestinas, pero eso es falso. Nosotros no tenemos esas conexiones”, aseguró otro de los afectados.

Hasta el momento, Enel no se ha pronunciado por estos cobros excesivos, el cual ha afectado a muchas familias, ya que a muchos de ellos les han cortado la luz y no les quieren reponer, pese a las diversas visita de los técnicos que han constatado que no existen dichas conexiones clandestinas.

