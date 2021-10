¿Cómo tramitar mi pasaporte si soy peruano? Conoce el paso a paso

Paso a paso para obtener el pasaporte electrónico peruano(Foto:Andina)

Durante la pandemia el poder viajar fuera del país se ha tornado un poco complicado debido a las leyes y medidas adoptadas por otros países y por Perú mismo.

Sin embargo, eso no ha sido motivo suficiente para que una vez levantadas las restricciones, las personas comiencen a viajar y así fue. Eso conllevó a que la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), sature el servicio de emisión de pasaportes, pero habilitaron una solución que es hacer las gestiones previas de forma virtual.

Recuerda que el trámite no solo lo puedes hacer vía online sino también de forma presencial a través de las diversas instalaciones de Migraciones y en los centros MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Norte y MAC Callao, previa cita. Toma en cuenta que este documento tiene una vigencia de 5 años.

En el caso de las personas con discapacidad, deben de recordar que la asistencia a la cita para continuar con el proceso del pasaporte debe ser con un acompañante que esté correctamente identificado (DNI o C4).

Los requisitos son:

Tener el DNI en buen estado.

PASOS PARA SACAR TU PASAPORTE ELECTRÓNICO

1. Saca tu cita

Debes de sacar una cita, y esta cita puede ser en un Centro MAC o en una oficina de Migraciones.

Para ello debes tienes dos opciones.

La primera es llamar al Centro MAC al teléfono 1800 de Aló MAC. Inmediatamente te pedirán tu número de DNI y te indicarán una fecha y hora para tu cita.

Deberás elegir a que MAC quieres asistir

La segunda opción de este paso es ingresar al Sistema de Citas en Línea y selecciona la opción “Ver fechas próximas disponibles”. Te saldrá la lista de los lugares y fechas disponibles en todo el Perí.

2. Paga el costo del pasaporte

Debes de realizar el pago de S/ 98.60 para que puedas acceder al trámite del pasaporte y su posterior entrega física:

Aquí tienes 3 opciones:

a)Págalo.pe: Puedes pagar de forma online con tu tarjeta de crédito o débito ya sea VISA o Mastercard. Este pago lo debes de realizar a través de la plataforma Págalo.pe con el código 01810 o poner en el buscador de Págalo.pe “pasaporte electrónico ordinario”, seleccionas la opción que responde al nombre.

b)Banco de la Nación: Puedes hacer el pago en el Banco de la Nación, indicando que el trámite es para sacar tu pasaporte electrónico.

c)Agente Multired: Acude también al agente más cercano, indica el código del pago que es 01810-Pasaporte electrónico ordinario y realiza el pago correspondiente.

En todos los casos te pedirán tu número de DNI al momento de hacer el pago, debes de brindarlo. Cuando te den el recibo, consérvalo con mucho cuidado pues lo necesitarás para continuar con el trámite. Si el pago lo realizas a través de Págalo.pe, no te preocupes la información te llegará al correo que te pedirán previo pago.

3. Saca tu cita

Ingresa al Sistema de Citas en Línea para programar tu cita. Ahí te pedirán todos tus datos principales. Los datos que ingreses deben de corresponder a la persona que obtendrá el pasaporte y además te pedirán que elijas la sede en la que continuarás tu trámite.

Luego te saldrá una nueva ventana donde te mostrará las fechas disponibles y horarios. Recuerda que en el paso 1 ya viste qué sedes están disponibles. Debes escoger la sede que esté más cerca a tí.

Te pedirán ingresar los datos del recibo como el N° de recibo, código de verificación y fecha de pago que aparecen en el voucher. En esa misma página te aparece un ejemplo y ubicación de los datos que solicitan.

Verifica que todo esté lleno, los datos del voucher y la fecha seleccionada y dale click en “Finalizar”.

Es importante que guardes las constancia de la cita, puede ser a través de un pantallazo o foto, pues te será muy util cuando te toque asistir a tu cita.

4. Acude minutos antes de tu cita

Puedes asistir a la hora puntual de tu cita pero te recomendamos que vayas minutos antes. Importante no olvidar tu DNI y tu voucher de pago, si lo hiciste a través de Págalo.pe, no te preocupes puedes imprimirlo o mostrarlo a través de tu celular. Como te dijimos en el paso anterior, te pedirán también verificar si tienes cita o no, por ello debes de mostrar la foto o documento donde te aceptaron la cita.

Recuerda que este paso se debe de realizar de forma presencial. No hay otra forma de hacerlo, pues es por un tema de seguridad.

5. Te tomarán una foto en Migraciones

Toma en cuenta que el día de tu cita te tomarán una foto y esa es la qu irá en el pasaporte, así que te recomendamos arreglarte antes de ir a tu cita, pues cuando llegues el trámite se realizará de forma rápida con la intención de no retrasar a los demás (no habrá tiempo para arreglarse ahí).

En la foto no estará permitido usar lentes visibles de ningún tipo, tampoco lentes de contacto de color, tampoco piercings en el rostro y por último, no se permitirán foto con prendas en la cabeza.

El rostro debe estar completamente libre y visible.

6. Entrega de tu pasaporte electrónico

Después de haber cumplido con todos los pasos y haberte tomado la foto, te pedirán que esperes un tiempo, pues la entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita.

De no poder esperar, no te preocupes, puedes recogerlo en un plazo máximo de 60 días. Si no lo haces en ese plazo, tu pasaporte será destruído por completo y te tocará realizar e trámite desde cero.

