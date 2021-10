Congresistas invitados a Perú Libre podrían retirarse de la bancada oficialista

Bancada de Perú Libre. Fuente: Agencia Andina.

La crisis en Perú Libre se acentúa con el pasar de las horas. Tras el mensaje de la mañana de Vladimir Cerrón, secretario general del partido, el descontento entre los miembros de la bancada oficialista se ha hecho notar.

Uno de ellos es Alex Paredes, quien evalúa retirarse de la bancada de Perú Libre debido al divisionismo provocado en la interna por Cerrón.

“Yo respeto las decisiones del partido y es de conocimiento que yo solo fui un invitado para participar en las elecciones. En ese pronunciamiento las cosas están claras, dice que los que somos invitados, un filtro será votar en contra de la confianza y esa condición como que te autoexcluye”, indicó Paredes desde Arequipa.

Aunque el congresista no adelantó su postura sobre el voto de confianza al Gabinete Vásquez, comentó que el próximo miércoles se reunirán los 34 parlamentarios de la bancada oficialista para debatir al respecto.

Alex Paredes recordó que son más de diez docentes que llegaron al Congreso en condición de invitados por Perú Libre, los cuales se sintieron aludidos tras la posición anunciada las primeras horas del día.

“El documento traslada eso, el mensaje es, si no estás conmigo, puedes dar un paso al costado. Si el documento lo pinta así, yo no tengo otra opción (que renunciar)”, aseveró.

Sin embargo, no todos están interesados en formar un partido propio, aunque recién anunciarán una decisión conjunta la próxima semana. “Las decisiones que tomemos nosotros los congresistas en condición de invitados, lo vamos a comunicar la próxima semana”, indicó.

DESMIENTE EXPULSIONES

Por su parte, Alfredo Pariona, congresista de Perú Libre, salió a explicar que no se han planteado expulsar a nadie de la bancada. “No estamos hablando en este instante que vamos a expulsar a algún parlamentario”, precisó al programa Al Estilo Juliana.

Esto en relación a que se plantea separar a Betssy Chávez, Dina Boluarte e, inclusive, Guillermo Bermejo de la bancada oficialista por no alinearse a las nuevas posiciones de Perú Libre expuestas en la Asamblea Nacional Extraordinaria.

Recordemos que el nuevo gabinete ministerial, elegido por Pedro Castillo, recién tiene 9 días. Pero, los cuestionamientos no han dejado de cesar. Los más resaltantes han sido por parte de la bancada oficialista al asegurar que no iban a dar el voto de confianza por no sentirse representados.

“A nosotros (Perú Libre) no nos consultaron sobre los ministros. En campaña nosotros hemos ofrecido al pueblo peruano como van a ser las decisiones, y así lo confirmaba Pedro Castillo, que será un gobierno del pueblo por el pueblo. Eso significaba que los ministros iban a ser propuestos desde sus sectores”, expuso Pariona.

“Castillo nos ha firmado de manera personal de que las decisiones las tomaba la bancada, él y su vicepresidenta (Dina Boluarte). Ahora le hemos hecho acordar su decisión porque sobre este nuevo gabinete no hemos sido informados para nada”, continuó el congresista para explicar el porqué del descontento de Vladimir Cerrón y compañía.

CERRÓN vs EL EJECUTIVO

A través de Twitter, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dio a conocer los acuerdos alcanzados por su partido en la Asamblea Nacional Extraordinaria.

El documento expone que Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada debido a que el Gobierno de Pedro Castillo ha “girado hacia la derecha” por la presencia de ministros “caviares”.

Asimismo, explica que las ministras Betssy Chávez y Dina Boluarte, integrantes de Perú Libre, afrontarán un proceso disciplinario por, aparentemente, filtrar información confidencial del partido.

“Existe un inagotable grito político del Gobierno y de Gabinete Ministerial hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufrutuan el financiamiento exterior, de las patronales internacionales y del propio Estado”, dice el comunicado de Perú Libre.

“Condenamos la filtración de información de asuntos internos de Perú Libre y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo se dará inicio al proceso disciplinario respectivo”, agrega el documento.

SEGUIR LEYENDO