Tommy Portugal se niega a hablar de Estrella Torres: “a mi me invitaron para hablar de Caribeños”

(Foto: Instagram/Pantallazo América TV)

Esta tarde, el cantante de cumbia Tommy Portugal estuvo enlazado en una videollamada en el programa En Boca de Todos, para celebrar los 50 años de trayectoria de Los Caribeños de Guadalupe, unas de las agrupaciones que vio crecer y lanzó a la fama al cumbiambero.

Luego de conectarse, el conductor Ricardo Rondon no perdió la oportunidad de preguntarle sobre las últimas declaraciones de su expareja Estrella Torres, con la cual mantuvo una relación de 7 años.

Tras mostrar las diferentes portadas que la prensa ha venido publicando, el periodista intentó formular una pregunta al cantante pero este lo interrumpió rápidamente y señaló que está en el programa para hablar de otros temas.

“Mira Ricardo a mi me invitaron para hablar de Caribeños, creo que es el momento de ellos, son sus 50 años, y pienso que la atención debe estar enfocado en eso y no el mío”, sostuvo para luego señalar que todo estaba bien entre ambos”, indicó Portugal.

El conductor no se quedó callado y respondió que tienen todo el programa para festejar a la orquesta pero que era momento de preguntarle sobre su expareja, por lo que insistió con la pregunta. “¿Afectó la diferencia de edad entre Estrella y tú, realmente eso fue?”.

Tommy siguió negándose a hablar de Estrella y recalcó que fue invitado para hablar de la agrupación y no de su vida personal. “Yo creo que en algún momento cuando me inviten a hablar de mí, bacán, pero ahorita es el momento de Caribeños, para eso fue que me conecté a la entrevista”.

Finalmente, para evitar que se genere un momento de incomodidad y tensión, el conductor insistió una vez más preguntándole cuales eran sus deseos hacia su expareja y aclarando que solo están conversando.

“No, no estoy molesto, le deseo el bien siempre (...) Yo con ella me llevo muy bien hasta ahorita, siempre hablamos, estoy contento porque su canción está siendo muy aceptada por el público, pero como te digo, a mí me dijeron para hablar de Caribeños”, sentenció.

