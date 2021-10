Estrella Torres confiesa que diferencia de edad con Tommy Portugal influyó en su separación

Estrella Torres da a conocer detalles del fin de su relación con Tommy Portugal. (Foto: Instagram)

Estrella Torres y Tommy Portugal fueron una de las parejas más mediáticas del mundo de la cumbia en su momento. Y es que ellos llevaban una relación bastante solida, en el que incluso se pensaban que podrían llegar al altar.

Sin embargo, hace unos meses sorprendió mucho a sus fans la noticia de su ruptura amorosa. Asimismo, luego de un largo silencio, la cantante se animó a revelar una de las razones del fin de su relación en el programa En boca de todos.

La exintegrante de Puro Sentimiento detalló que una de las razones de la ruptura de su relación fue la diferencia de edad , pues finalmente llevarse 15 años de diferencia influyó mucho en su día a día.

“Estrellita tú eres una muchacha joven, y es normal que quieras conocer gente. Estás, como dices, en una etapa muy bonita de solista, de empezar a aventurarte”, expresó Tula Rodríguez.

Ante la consulta de la conductora de En boca de todos, la cantante de cumbia no quiso ahondar en el tema y revelar cuáles fueron la verdaderas razones, pero dejó entrever que la diferencia de edad habría sido determinante para que ellos le pusieran punto final a su romance.

“ La diferencia de edad de repente sí influyó ”, sentenció Estrellita Torres en el magazine de América Televisión, donde también habló sobre su actual saliente, un modelo que participó en un videoclip suyo.

ESTRELLA TORRES REVELA QUE POR CULPA DE GINO PESARESSI CONOCIÓ A SU ACTUAL SALIENTE

La cantante de cumbia confesó que para las grabaciones de su videoclip pensaba contratar como modelo a Gino Pesaressi; sin embargo, el exchico reality cobraba muy caro, por lo que decidió llamar a otro modelo.

Fue así que Estrella Torres finalmente congenió con el modelo de su videoclip y empezaron a salir. Ellos fueron captados por las cámaras de Magaly Tv: La firme en más de una situación cariñosa.

ESTRELLA TORRES TAMBIÉN SE HABRÍA IDO DE PURO SENTIMIENTO POR PAMELA FRANCO

De acuerdo a Thamara Gómez, la mayoría de sus excompañeras de Puro Sentimiento habrían decidido salir de la agrupación debido al ingreso de Pamela Franco. Cabe precisar que Estrella Torres se acaba de lanzar como solista.

“ Eso fue lo que rebalsó el vaso (su ingreso) y tuvimos que retirarnos. Todas opinamos lo mismo, con Estrella (Torres) y las demás chicas , porque como ha podido ver el público, el 90% de toda la agrupación ha salido, todas las integrantes son nuevas, excepto una que se quedó, que es Molly”; dijo en entrevista para Magaly Medina.

ESTRELLA TORRES NO OLVIDARÁ A TOMMY PORTUGAL

La cantante de cumbia Estrella Torres se refirió al fin de su romance con Tommy Portugal, con quien mantuvo una relación de más de 7 años. Ella solo tuvo palabras de elogios para su ex.

“Bueno, en realidad, no tengo nada malo que decir de Tommy, él siempre me ha demostrado que es una persona maravillosa, increíble, he aprendido muchas cosas, es alguien a quien no voy a olvidar tan fácil”, comentó.

