Rosángela Espinoza se negó a grabar La Academia tras ser eliminada de Esto es Guerra

Rosángela Espinoza no volverá a actuar en La Academia luego de ser eliminada. (Foto: Instagram)

Rosángela Espinoza no se habría ido en los mejores términos de Esto es Guerra, pues ella misma reveló que no aceptó quedarse más tiempo en el programa luego que se diera a conocer que fue eliminada.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo contó que la producción del reality la llamó para que grabe sus últimos momentos en La Academia, pero ella de inmediato rechazó esta oferta.

De acuerdo a la popular ‘Chica Selfie’, el reality no le iba a pagar por grabar, pues era parte de su trabajo cuando todavía formaba parte del programa, por lo que ahora no se encontraba obligada a formar parte de la serie juvenil.

“ Ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba. Disculpa, si ya estoy eliminada. Pero si me pagas por mi trabajo grabo esa secuencia que falta y me quedo. Para eso no pagan nada extra a nadie, en fin, no me quedé ”, dio a conocer en sus redes sociales.

Mediante este mensaje la modelo deja en claro que no tiene intenciones de volver al reality, menos ahora que fue eliminada, esto tras no recibir el apoyo de sus compañeros, pues nadie de los ‘Guerreros’ votó a su favor para que se quede en el programa.

Rosángela Espinoza no va a grabar La Academia. (Foto: Instagram)

MAMÁ DE ROSÁNGELA ESPINOZA ARREMETE CONTRA ESTO ES GUERRA

Blanca López, madre de Rosángela Espinoza, lamentó que Esto es Guerra haya decidido sacar a su hija del reality. Asimismo, cuestionó a Elías Montalvo por no apoyar a la ‘Chica Selfie’, quien fue la primera en preocuparse tras el accidente que sufrió.

“Fueron cuatro años y no siempre iba a seguir como guerrera. Gracias a Dios saliste de ese bodrio, favor que te hicieron”, arremetió con el programa de reality.

“ Ahora que pague Elías la plata del premio que se quedó con los 10 mil soles o se repartió con Peter . No sabe lo tranqui que me siento, pero van a tener primicias jaja”, dijo.

BLANCA LÓPEZ SE RETRACTA

Luego de dejar entrever que entre Elías Montalvo y Peter Fajardo se repartieron el premio de 10 mil soles que dio Esto es Guerra, la mamá de Rosángela Espinoza se arrepintió.

“Si ves el video recuerda que Rosángela si fue tu amiga en el momento trágico que pasaste, fue la única que estuvo contigo, nadie más. Si te dieron el premio a ti, está bien, no hay discusión”, escribió.

De otro lado, intentó justificar el fuerte calificativo que tuvo contra Esto es Guerra, reality al que tildó de ‘bodrio’ luego de la eliminación de la ‘Chica Selfie’ del programa.

“Si dije programa bodrio significa cosa de mal gusto o aburrida. Bueno ya pasó, solo se que mi hija está tranquila y se le agradece al programa lo que ganó más de 4 millones de personas que la siguen y admiran por ser una persona humilde y sincera”, añadió.

ROSÁNGELA ESPINOZA SE PRONUNCIA TRAS SER ELIMINADA DE ESTO ES GUERRA

Rosángela Espinoza usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre su reciente eliminación en Esto es Guerra. La guerrera sorprendió al indicar que “es la primera vez que se siente tan bien”.

“Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura, ¿llorar? no. Yo ya lo sentía, yo lo sabía. Ahora a enfocarme en mis proyectos, sé que me irá muy bien con la bendición de Dios, estoy muy agradecida por su cariño, estoy tranquila. No he llorado, eh”, acotó.