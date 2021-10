Guido Bellido sabía desde hace mes y medio que Mirtha Vásquez lo reemplazaría en la PCM

Guido Bellido dejó el cargo de presidente del Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre.

Guido Bellido, expremier de la República, reveló que ya tenía conocimiento de que Mirtha Vásquez, actual presidenta del Consejo de Ministros (PCM), lo iba a relevar en el cargado desde hace un mes y medio atrás.

En esa línea, Bellido Ugarte comentó que, desde que asumió el liderato de la PCM, notó que varias fuerzas políticas estaban detrás de su cargo.

“Desde el primer día que asumes, siempre es deseado [tu lugar] por otros sectores y personalidades. Y es así, ¿no? Antes de que yo asumiera, ella era una de las que tenía posibilidades. Estaba dentro del bolo. Cuando me designan a mí, a los pocos días, nosotros nos enteramos que había varios sectores que estaban tras la Presidencia del Consejo de Ministros. Y quien tenía mayores ventajas para poder asumir era Mirtha Vásquez”, señaló a Sudaca.

El ahora congresista argumentó que, desde el 26 de agosto, fecha en la que acudió al parlamento a pedir la cuestión de confianza para su Gabinete, “ ya sabía que una de las personas que quería sucederme era Mirtha [Vásquez]”.

“Me nombran y, después de unos días o un par de semanas, analizando y viendo los escenarios políticos, nosotros tenemos la información de las tantas fuerzas que desean y tienen posibilidades de sucederme. Quien tenía mayores ventajas era ella”, continuó.

Asimismo, expresó que no ve a Mirtha Vásquez por mucho tiempo en el premierato. “No creo que Mirtha Vásquez sea para los cuatro años y diez meses de gobierno. En el camino, mientras va pasando, irá clarificándose el escenario político”, destacó.

Por último, Bellido precisó que esperaban que su reemplazo sea militante de Perú Libre. “Para nosotros y para muchos, hubiese sido interesante que quien asuma la PCM salga de las filas de Perú Libre”, aseveró.

NO A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Por su parte, Mirtha Vásquez recalcó que su prioridad como presidenta del Consejo de Ministros será trabajar en aras de la salud, educación y economía, mas no en la Asamblea Constituyente.

“Es un tema interesante, pero hay mucho temor. No es una idea comunista, muchos países se han dado cuenta que deben reajustar sus normas generales. Pero debemos generar el momento en que la población sienta que se debe reformar la situación en la que vive”, comentó en un dialogo con Tv Perú.

“Es parte de un proceso, (la Asamblea Constituyente) no es prioridad del gobierno. Lo que importa es abordar la pandemia, el retorno a clases, la estabilidad económica, eso está en agenda. Si la población siente que supera la crisis puede pensar en reformas de fondo”, continuó.

VOTO DE CONFIANZA

Sobre el voto de confianza, Vásquez precisó que desde la otra semana comenzará a reunirse con las distintas bancadas para llegar a un consenso, especialmente con las agrupaciones políticas que han dicho públicamente que no votarán en contra.

“Son 30 días que tenemos para presentarnos al Congreso, pero prefiero que se haga lo antes posible. Hay que acercarnos a algunas bancadas para dialogar, ya he trabajado antes con varias de estas agrupaciones políticas, no hay imposibles ni una situación que no se pueda entrar en diálogo o en debate”, manifestó.

“No podemos estar de acuerdo en todo, pero avancemos en lo que si lo estamos. Desde la otra semana me voy a comenzar a reunir con todas. Hay bancadas que no quieren dar el voto de confianza, pero hay que sentarnos a hablar. Antes de descalificar, sentémonos a hablar, conozcámonos para debatir”, acotó.

