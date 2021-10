“Se fue la locura”: César Hildebrandt tras renuncia de Guido Bellido

Hildebrandt considera que la gestión de Castillo se encuentra en un punto de quiebre.

La renuncia de Guido Bellido a la Presidencia de Consejo de Ministros provocó una reacción masiva de críticas y comentarios, entre ellas la de César Hildebrandt quien, desde su columna en el semanario “Hildebrandt en sus trece”, destacó los cambios en el Ejecutivo como un punto quiebre en la gestión de Pedro Castillo.

“Se fue Guido Bellido (…) Y se fue también Íber Maraví, el fenatepo amigo del presidente Castillo. Se fue la provocación, entra el misterio. Se fue la locura, entra un relativo apaciguamiento”, señaló.

Según propone Hildebrandt, la salida de Bellido estaba pactada desde el martes 5 de octubre, un día antes de hacerse pública su renuncia. El detonante fueron las contradicciones generadas con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, por la cuestión de confianza en el caso Iber Maraví.

“La reacción visceral de Bellido terminó con su breve carrera de bolchevique al mando (…) Castillo y Torres se juntaron por la noche y ajustaron los cambios del gabinete”, indicó.

“Lo que es un dato duro es que Castillo se libró de Bellido, sacrificó a su amigo Maraví y le quitó a Vladimir Cerrón una cuota decisiva de poder. Simultáneamente, creó un cisma en la bancada oficialista y tendrá que enfrentar, esperamos que, a pie firme, la venganza del cerronismo parlamentario”, señaló.

En cuanto al Gabinete liderado por Mirtha Vásquez, Hildebrandt señaló que es la oportunidad para que la “izquierda que ganó las elecciones” gobierne.

“Existe la posibilidad, ahora, de que la izquierda popular, antiacadémica y campesina, la que ganó las elecciones, pueda actuar al lado de gente dotada para la gestión pública”, agregó.

Por último, el periodista manifestó que, si dentro de poco la situación en el Perú no mejora, el único culpable será el presidente Pedro Castillo.

“Si dentro de un mes las temperaturas se caldean, la economía se maneja irresponsablemente y la presencia del MOVADEF persiste en algunos sectores, sabremos entonces que el verdadero problema es Pedro Castillo. Será el momento de discutir de otra manera”, enfatizó.

NO A LA ASAMBLE CONSTITUYENTE (POR AHORA)

La presidenta de Consejos de Ministros, Mirtha Vásquez, dio su primera entrevista desde que reemplazó a Guido Bellido en el cargo. La excongresista recalcó que su prioridad será trabajar en aras de la salud, educación y economía, mas no en la Asamblea Constituyente.

“Es un tema interesante, pero hay mucho temor. No es una idea comunista, muchos países se han dado cuenta que deben reajustar sus normas generales. Pero debemos generar el momento en que la población sienta que se debe reformar la situación en la que vive”, comentó en un dialogo con Tv Perú.

“Es parte de un proceso, (la Asamblea Constituyente) no es prioridad del gobierno. Lo que importa es abordar la pandemia, el retorno a clases, la estabilidad económica, eso está en agenda. Si la población siente que supera la crisis puede pensar en reformas de fondo”, continuó.

VOTO DE CONFIANZA

Sobre el voto de confianza, Vásquez precisó que desde la otra semana comenzará a reunirse con las distintas bancadas para llegar a un consenso, especialmente con las agrupaciones políticas que han dicho públicamente que no votarán en contra.

“Son 30 días que tenemos para presentarnos al Congreso, pero prefiero que se haga lo antes posible. Hay que acercarnos a algunas bancadas para dialogar, ya he trabajado antes con varias de estas agrupaciones políticas, no hay imposibles ni una situación que no se pueda entrar en diálogo o en debate”, manifestó.

“No podemos estar de acuerdo en todo, pero avancemos en lo que si lo estamos. Desde la otra semana me voy a comenzar a reunir con todas. Hay bancadas que no quieren dar el voto de confianza, pero hay que sentarnos a hablar. Antes de descalificar, sentémonos a hablar, conozcámonos para debatir”, acotó.

SEGUIR LEYENDO