Team Secret de Dota 2: “No somos Alianza Lima”

Equipo de Dota 2 Team Secret pide a usuarios dejar de compararlos con el club de fútbol peruano Alianza Lima (Foto: Difusión)

El club peruano de fútbol, Alianza Lima, no solo ha dado que hablar por su buen rendimiento en la Fase 2 de la Liga 1. El reconocido equipo europeo del popular videojuego Dota 2, Team Secret, ha usado como meme la camiseta del equipo blanquiazul.

Nuevamente, en pleno desarrollo de la fase de grupos del mundial de Dota 2 The Internacional 2021, que se disputa en Bucarest, Rumanía, hizo una publicación haciendo referencia a la supuesta ‘maldición’ del equipo blanquiazul y su camiseta. Cabe recordar que la primera vez fue en 2020, como un meme viral en Perú para evitar perder partidos.

LO QUE OCURRIÓ

El 7 de octubre, Team Secret se enfrentó contra el equipo peruano Beastcoast, donde en plena segunda partida los europeos publicaron el peculiar meme con el siguiente mensaje: “Stop sending us this photo please (Dejen de enviarnos esta foto, por favor), no somos Alianza Lima”.

La viralización de parte de los usuarios, fue para que Team Secret reciba la peculiar ‘maldición’ en favor del conjunto nacional.

Team Secret en su cuenta oficial de Facebook pidiendo dejar de viralizar la imagen (Foto: Captura)

Similar publicación se puede ver en su cuenta oficial de Twitter.

Para buena noticia de los peruanos, Beastcoast logró sumar su primer punto frente a Team Secret en la serie B2 de The International. Vencieron por 2 a 0 en una partida que comenzaron perdiendo.

El boliviano “Wisper” fue quien llamó la atención con sus mejores jugadas.

Cabe resaltar que Team Secret ha participado cuatro veces en The International, que es la máxima competición internacional de Dota 2. Incluso, llegó a estar en el cuarto puesto en la última edición, donde cayeron por 2-0 con Team Liquid, equipo que sería finalista.

¿CUÁNDO FUE LA PRIMERA VEZ?

La primera vez que se viralizó la imagen fue durante el primer torneo del Dota Pro Circuit del 2020 que la escuadra de Team Secret descubrió el significado de esta ‘maldición’. Durante uno de sus primeros encuentros contra Beastcoast, esperaban memes de los peruanos, pero solo vieron referencias a Alianza Lima.

LA HISTORIA DE ALIANZA LIMA

El Club Alianza Lima fue fundado el 15 de febrero de 1901 por iniciativa de los integrantes del Stud Alianza, una caballeriza que le pertenecía del entonces presidente de la República, Augusto B. Leguía. Empezaron su trayectoria con uniforme verde, en honor a Don Eduardo Pedreschi, uno de los fundadores del club.

Pero su primer nombre no era Alianza Lima, sino Sport Alianza, nombre que utilizó hasta 1920, cuando se convirtió en Alianza Lima, para reconocer que todos los que fundaron el club son todos de Lima. Sin embargo, bajo el nombre inicial ganó el campeonato de la Liga Peruana de Fútbol en 1918 y 1919, siendo Eduardo Rivero el primer protagonista del equipo nacido en Cotabambias.

Foto retro de títulos de Alianza Lima. (foto: Mag El Comercio)

Sin embargo, la consolidación se produjo en la década de 1930 con el llamado “equipo de oro”, liderado por Alejandro Villanueva y el portero Juan Valdivieso, junto con grandes nombres como José María Lavalle, Adelfo Magallanes, entre otros.

Si bien es cierto el fútbol local se divide en la ‘era Amateur’ y la ‘Profesional’, Alianza supo darle alegrías a su fiel hinchada en ambos periodos. Por ello, tienen consigo los títulos de 1918, 1919, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1948, 1952, 1954, 1955, 1962, 1963, 1965, 1975, 1977, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006 y finalmente 2017.

Así, a excepción del título de 1934 (que parece estar todavía en discusión, al menos para la afición blanquiazul), Alianza Lima es el segundo equipo más exitoso de Perú, solo por detrás de su clásico Universitario de Deportes. Además, supera al Sporting Cristal (3º), club que posee 19 títulos en su historia. ¿Gritarán de nuevo la gloria este 2021?

SEGUIR LEYENDO