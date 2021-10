Profesor de la UNI causa indignación al pedirle a sus alumnos de provincia que hablen como limeños

Catedrático causa indignación por pedirle a sus alumnos de provincia que hablen como limeños

Un nuevo caso de discriminación ha llamado la atención en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) luego que uno de sus docentes criticara la forma de hablar de algunos de sus alumnos de provincia.

El profesor identificado como Walter Huallpa Guitiérrez, se dedica a enseñar el curso de Física en la Facultad de ingeniería Eléctrica y Electrónica de la reconocida universidad de la capital.

Lo que llamó la atención de muchos es que el maestro lejos de centrarse en la materia, prefiere hablar sobre los dialectos y exigirles a sus alumnos que no hablen “cantando” , sino que hablen como lo hacen las personas de la capital. ¿Qué quiso decir?

Extracto de este evento fue grabado por unos alumnos, los mismos que lo compartieron por la red social TikTok, donde quedó evidenciado el pedido del profesor de la UNI. De inmediato, las imágenes comenzaron a circular por el espacio cibernético convirtiéndose en el más cuestionado.

En el video que fue subido a las principales plataformas, se escucha al catedrático pedir a sus alumnos, que los que están en provincia que se conecten al Zoom y que hablen como si “estuvieran en Lima” para que se distingan del resto y sus padres puedan sentirse “orgullosos”.

Catedrático de la Uni causa indignación en redes sociales

“Aprovechando que habló Dulanto, sobre todo los que vienen de provincias o los que están en provincias, traten de hablar como Dulanto, así, rápido. No canten, a mí no me gusta que me canten cuando hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos. Va a parecer que ya estuvieran en Lima y eso los va a distinguir frente al resto”, indicó.

Las expresiones del profesor que lleva cerca de 25 años dictando clases a universitarios generó la indignación de decenas de usuarios en las redes, quienes lo acusaron de “discriminación” y los calificaron como un docente “de terror”.

A través de las redes sociales, jóvenes se pronunciaron para rechazar contundentemente las expresiones del catedrático.

“Este profesor es de terror”. “Cualquiera puede dictar clases, pero ser catedrático hace la diferencia”. “De dónde salen estos profesores?” ¿De verdad existen profesores que aún discriminan por la forma de hablar. Qué pena”, son algunas de las reacciones de los cibernautas al enterarse de este suceso.

CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA SE PRONUNCIAN TRAS LO SUCEDIDO CON PROFESOR DE LA UNI

Cabe mencionar que, tras la difusión del clip, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica compartió un comunicado manifestando que “lamentan” lo dicho por el catedrático Huallpa Guitiérrez y que rechazan este comportamiento.

“(...) un acento no define tu calidad de persona ni capacidades y que, contrario a lo que pueda pensar el docente antes mencionado, tus padres no estarán orgullosos de ti solo por ‘hablar de otra forma o con otro acento’, sino estarán orgullos de ti porque, sin importar las condiciones y los problemas, has logrado alcanzar tus metas”, se lee en el documento.

PROFESOR PIDIÓ DISCULPAS

En comunicación con La República, Walter Huallpa Guitiérrez, aceptó que sus palabras en la clase de este miércoles 6 de octubre fueron discriminatorias. “En los pocos segundos que se ve en el video, son totalmente discriminatorios, pero si usted abre la ventanita del chat se podría apreciar por qué lo digo”, indicó.

Por otra parte, a través de la red social de Facebook, el maestro pidió disculpas por sus “frases hirientes” ante el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. “Permítanme disculparme ante ustedes por esas frases hirientes que salen fuera de contexto. (...) No volverá a suceder”, aseveró haciendo un mea culpa por lo sucedido.

SEGUIR LEYENDO