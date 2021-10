La Voz Senior: Participante recibe sorpresa de su hija que conmovió a todos los entrenadores

Los entrenadores se conmovieron durante la videollamada que recibió Lalo Alcázar. (Foto: Youtube/La Voz Perú)

En la segunda noche de conciertos en vivo del programa La Voz Senior, el participante Lalo Alcázar recibió una inesperada sorpresa por parte de su hija, quien vive en los estados Unidos y no ha podido ver hace 5 años.

El cantante dejó todo en el escenario con la presentación del tema Símbolo sexual de Roberto Carlos y tras finalizar la presentación y los comentarios del jurado, el integrante del equipo de Tony Succar recibió la videollamada de su hija. Hecho que sin duda dejó a todos muy conmovidos e incluso hizo votar algunas lagrimas a Daniela Darcourt.

“Estoy emocionada, junto a Nicolás (en una fotografía), orgullosa porque ha logrado todo lo que él se ha propuesto. Quiero decirle a mi papá que lo amo mucho, estoy orgullosa porque sé que cuando caes te levantas. Esa fortaleza que tú tienes a mí me la enseñaste, muchas gracias”, expresaba la hija de Lalo.

Durante la llamada, la joven empezó a llorar cuando recordaba a su hermano fallecido y aseguró que fue un momento muy duro para toda la familia. Al mismo tiempo, las imágenes mostraban como los entrenadores se conmovían.

El conductor del programa, Cristian Rivero intervino en medio de las palabras de la joven y dio un mensaje de ánimo. “La vida nos depara situaciones muy difíciles, partidas de seres queridos, pero creo que el ejemplo de Lalo, que tú estás siguiendo muy bien, es sobreponerse, tener el mejor recuerdo y saber que la energía de los seres queridos siempre nos va a acompañar”

Por su parte, el concursante recalcó los sentimientos hacía su hija y que no se rendiría a sus sueños. “Te quiero mucho, a seguir adelante, es el momento de separarnos de muchas cosas y a seguir adelante, vamos a salir bien”.

Cabe recordar que Lalo Alcázar eligió a Tony Succar como su entrenador luego de interpretar en el casting a ciegas el tema “El rock de la cárcel”. Luego de su decisión el cantante dedicó su presentación a su hijo Nicolás, quien falleció a temprana edad.

PARTICIPANTE CAMBIO LA LETRA PARA DEDICÁRSELA A SU ESPOSA

El concursante de La Voz Senior, Mito Plaza conmovió a todos los presentes en el set luego de que cambiara la letra de la canción que interpretaba durante la etapa de batallas para dedicársela a su esposa, quien falleció hace poco de trombosis.

“Ay mi Nancy, cómo me duele el olvido, como me duele el corazón, como me duele estar vivo, sin tenerte a mi lado, amor”, fue la estrofa que decidió cambiar al éxito de Maná, Corazón espinado.

“¡Gran batalla en el equipo Pimpinela! Muy bien Mario, muy bien Mito. Qué giro le has dado a esta canción con tu historia... ¡Increíble!”, expresó Christian Rivero al culminar la presentación.

Asimismo, los diferentes jurados tuvieron más elogios para Plaza. “Que la haya transformado y adaptado a tu historia, creo que ha sido un momento muy honesto, muy real”, señaló Daniela Darcourt. “Sigue cantando como cantas, por favor. No dejes de cantar”, fueron las palabras de Eva Ayllón.

Finalmente, el dúo Pimpinela dio como ganador de la batalla a Mito Plaza, dejándolo continuar en la competencia hasta llegar a los conciertos en vivo.

