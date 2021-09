La Voz Senior: Participante cambia la letra de la canción para dedicársela a su esposa fallecida

Mito Plaza, de 68 años, cautivó al jurado del programa. (Foto: Captura Latina TV)

El concursante de La Voz Senior, Mito Plaza, conmovió al jurado y a todos los presentes al enfrentarse a Mario Moreno durante una batalla. El participante del programa de Latina TV dedicó su presentación a su esposa Nacy, quien falleció hace poco de trombosis.

Mientras que Mario Moreno interpretó la canción Amor estudiante de Roberto Jordán, don Mito Plaza hizo lo propio con Corazón espinado de Maná. Sin embargo, cambió la letra de la canción en una de las estrofas.

“Ay mi Nancy, cómo me duele el olvido, como me duele el corazón, como me duele estar vivo, sin tenerte a mi lado, amor”, fue el sutil pero conmovedor cambio que hizo del éxito de Maná.

Esta modificación dejó impactado a todo el jurado, Daniela Darcourt, Tony Succar, Eva Ayllón y el dúo Pimpinela. Incluso, Cristian Rivero, conductor del programa, lo elogió al terminar la presentación.

“¡Gran batalla en el equipo Pimpinela! Muy bien Mario, muy bien Mito. Qué giro le has dado a esta canción con tu historia... ¡Increíble!”, fueron las palabras del presentador de televisión.

Los coaches apreciaron el cambio de Mito Plaza en la letra de la canción, ya que esto le permitió cantar con mucho más sentimiento.

“Que la haya transformado y adaptado a tu historia, creo que ha sido un momento muy honesto, muy real”, indicó Daniela Darcourt.

“Sigue cantando como cantas, por favor. No dejes de cantar”, le pidió Eva Ayllón.

Finalmente, Lucía y Joaquín Galán, el equipo Pimpinela, escogieron a Mito Plaza como el ganador de la batalla. De esta manera, el concursante continuará en la competencia y estará cada vez más cerca de los shows en vivo.

Tras ser seleccionados, el hombre agradeció diciendo: “Nancy ha sido una persona muy perseverante en sus decisiones y yo como esposo tenía, aunque sea, que apoyarla moralmente. El día de las llamadas ella escuchó y me dijo: ‘Te vas, porque te vas’. Y aquí estoy, aquí estoy Nancy, tratando de cumplir los deseos que siempre has querido ”.

Lamentablemente, Mario Moreno no continuó en la competencia al no ser “robado” por ninguno de los coaches.

LA HISTORIA DE MITO PLAZA

En la primera edición de La Voz Senior, Víctor Guillermo Plaza Guerrero, más conocido como Mito Plaza, entonó el tema Amar y vivir de Los Panchos para lograr un lugar en el programa.

Su poderosa presentación hizo que todos los entrenadores volverán sus sillas. Sin embargo, el dúo Pimpinela le preguntó al participante por qué no dejaba de ver al piso tras culminar su presentación.

Mito Plaza contó con la voz entrecortada que la canción estaba dedicada a su gran amor Nancy, quien falleció de trombosis el mismo día que le confirmaron que había sido seleccionado para las audiciones de La Voz Senior.

“Es un himno de amor para Nancy, mi esposa, ella mandó a hacer mi terno”, contó ante las cámaras.

“Maravilloso regalo que te hizo Nancy por preocuparse por ti. Es un homenaje para ella, eso ella quería, que brillaras y se fijó en todos los detalles, seguramente tendrás una señal de ella después, no tengas duda, gracias por compartir tu historia”, le respondió una conmovida Lucía Galán.

Finalmente, Mito Plaza eligió al dúo Pimpinela como sus entrenadores. Ambos cantaron junto a Mito Plaza el tema El amor no se puede olvidar.

“Esta canción es para todos los que han perdido un ser querido y que siguen con nosotros”, finalizó la artista.

¿DÓNDE VER LA VOZ PERÚ 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

La Voz Senior se transmite de lunes a sábado a las 8:30 p.m. Para ver programa de canto, solo debes acceder a la señal de Latina en vivo por medio de Internet AQUÍ.

