María Pía Copello se enfrentará a Johanna San Miguel en “La Academia: Desafío y Fama”

Las conductoras se enfrentarán en la mini serie La Academia. (FOTO: Instagram)

Como ya se ha visto en diferentes avances y promociones, María Pía Copello formará parte de La Academia: Desafío y Fama de Esto es Guerra. La directora de la academia será protagonizada por Copello, quien pondrá reglas estrictas que se deberán cumplir por los integrantes del reality.

La animadora infantil reveló ante las cámaras de América que debido al fuerte carácter de su personaje, tendrá un enfrentamiento con Johanna San Miguel en los próximos capítulos.

“Yo voy a ser la directora y voy a poner las cosas en orden obviamente (...) Me han puesto un carácter un poco fuerte, super recta”, señaló la interprete de “Like” quien además contó que ya iban a iniciar las grabaciones con San Miguel. “En un rato más vamos a grabar una escena, es la primera escena que vamos a tener Johanna y Yo. Ahí nos vamos a agarrar de los pelos (risas)”

La influencer fue interrogada sobre las críticas que viene recibiendo por hacer Tik Toks a su edad y comentó que no dejará de hacerlos pues hay gente de todas las edades que ve su contenido y a quienes lo les gusta, pueden dejar de verlo.

“A mi que me importa (...) A la gente le puedes gustar como no le puedes gustar pero a mi lo que me causa extrañeza es la gente que se toma el trabajo de escribirte cosas y puedes estar no de acuerdo con algo pero ya si lo haces de forma hiriente y mala onda, no sé lo que quieren lograr. No voy a parar de hacer mi contenido”, aseguró la presentadora de TV.

Asimismo, aprovechó para anunciar que se viene una segunda canción tras el éxito de su primer tema Like, que tuvo más de 1 millón de vistas en Youtube. En conjunto, lanzará un disco con temas infantiles que cantará al lado de su hija Catalina.

“Ya se viene mi segunda canción que ha sido todo un loco porque te imaginaras en época de pandemia y tanta cosa, ha sido difícil planificarlo pero ya está grabada hace mucho tiempo y máximo en un mes y medio lo estamos lanzando”, anuncio María Pía.

MARÍA PÍA COPELLO SUFRE POR LA CAÍDA DE LAS REDES SOCIALES

El pasado 04 de octubre, WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron su primera caída mundial en conjunto dejando a millones de usuarios sin poder comunicarse. Así como la mayoría, María Pía Copello no fue ajena a este hecho.

La exconductora de Esto es Guerra tomo lo ocurrido con humor publicando divertidos vídeos para las plataformas de Tik Tok e Instagram. Los vídeos fueron compartidos cuando las redes sociales volvieron a funcionar y los clips muestran cómo han sufrido las personas con el colapso de las redes.

“El que no sufrió por la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp que tire la primera piedra”, se puede leer en la descripción del vídeo en Instagram, en la cual también reveló que utilizó Telegram para seguir conectada con todos sus seguidores durante las horas del colapso.

“¿Qué usaste para poder contactarte con la gente del trabajo, familia o amigos? Yo usé Telegram ¿Ya son parte del grupo? Link en la bio”, agregó a su descripción.

Foto: Instagram

