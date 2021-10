Rodrigo González y Gigi Mitre molestan a Thamara Gómez: “Que haga ‘Puro Resentimiento’”

Rodrigo González y Gigi Mitre le aconsejan a Thamara Gómez crear su propia agrupación de cumbia. (Foto: Instagram)

Thamara Gómez anunció hace unas semanas que dejaba Puro Sentimiento para iniciar su carrera como solista; sin embargo, días después, confirmó que su alejamiento de la agrupación se daba al no encontrarse de acuerdo con el ingreso de Pamela Franco.

“Bueno, con respecto a lo de Pamela, sí tuvimos el conocimiento de su ingreso (al grupo), pero en mi opinión… creo que no va con el estilo del grupo Puro Sentimiento, pero bueno… ya los dueños sabrán por qué lo hacen”, indicó.

Al enterarse de los problemas de la exintegrante de Puro Sentimiento con el ingreso de Pamela Franco, Rodrigo González y Gigi Mitre le jugaron una pesada broma a la joven cantante.

“ Eran buenas esas chicas, que hagan su grupo, que se llame ‘Puro Resentimiento’ ”, comentaron entre risas. Asimismo, le desearon muchos éxitos en su nueva etapa como solita.

PAMELA FRANCO RESPONDE A THAMARA GÓMEZ

Pamela Franco se pronunció luego de las sorprendentes revelaciones de Thamara Gómez, quien confirmó que renunció a Puro Sentimiento al enterarse que la pareja de Christian Domínguez sería la nueva integrante y líder de la agrupación.

“ Si me preguntas por qué, no sabría que responder porque no estoy en la cabeza de nadie. ¿Con qué intención lo dice? Tampoco sé. Yo solamente me rodeo de gente buena. Yo no tengo nada que ver ”, comentó.

Asimismo, la cantante aclaró que son cuatro personas los dueños de la agrupación de cumbia, por lo que Christian Domínguez no puede tomar las decisiones él solo. “Hay una empresa detrás de esto, son las cabezas las que toman las decisiones, yo no sé”, indicó.

ISABEL ACEVEDO YA NO ES COREÓGRAFA DE PURO SENTIMIENTO

Antes que Pamela Franco llegue a la vida de Christian Domínguez para quedarse en ella, Isabel Acevedo era la encargada de realizar las coreografías para la agrupación Puro Sentimiento; sin embargo, ya no lo hará más tras el ingreso de la actual pareja del cumbiambero.

“Yo no tenga nada que ver. La verdad es que ella es una bailarina profesional”, fue la respuesta que dio la ex Alma Bella mientras presentaba a Andrea Maestra Armas como su nueva coreógrafa.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ NIEGA PREFERENCIAS EN PURO SENTIMIENTO

Christian Domínguez se animó a responder las críticas que viene recibiendo Pamela Franco por ingresar a Puro Sentimiento. El cumbiambero dejó en claro que en la agrupación no existen preferencias por ninguna de las cantantes.

“Es difícil pero la trato igual, trato de darle todo mi conocimiento porque es lo que debe ser, porque las chicas deben saber que todas son iguales” , comentó el animador de televisión y empresario.

El cantante también fue consultado por Thamara Gómez, quien hace algunas semanas anunció su salida de Puro Sentimiento porque no estuvo de acuerdo con el ingreso de la ex Alma Bella.

“Eso no... nosotros no hablamos de terceros y enseñamos aquí a no hablar de nadie. No tengo nada qué decir”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: