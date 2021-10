Melissa Klug arma fiesta en su casa y termina siendo intervenida por la policía y fiscalización

Fiesta de Melissa Klug es intervenida por la policía. (Foto: Instagram)

Mientras su hija Samahara Lobatón fue captada cariñosa con un desconocido joven, Melissa Klug hace noticia por armar fiesta en su casa de Surco hasta altas horas de la noche. El programa Amor y Fuego difundió unas imágenes donde se ve a la policía interviniendo esta reunión.

Con la música a todo volumen, varios invitados y siendo las 10 de la noche, serenazgo decidió intervenir la reunión realizada por Melissa Klug. En el video difundido por Amor y Fuego se puede ver cómo la policía llega al recinto, además de fiscalización.

El encargado de abrir la puerta fue el hermano de Jesús Barco y tras tener una breve conversación, cierra. Ante ello, fiscalización explicó que no se ha puesto ninguna multa, solo “una orientación sobre el tema del horario”.

No pasarían mucho minutos para que los invitados empiecen a salir, muchos de ellos sin mascarilla. Mientras la autoridad se quedaba monitoreando la situación, se ve también cómo se retira la orquesta, además de la familia de Jesús Barco. De esta manera, se terminó la reunión de la ‘Blanca de Chucuito’.

Policías llegaron a la reunión de Melissa Klug. (Foto: Amor y Fuego)

MELISSA KLUG DICE QUE SE CASARÁ DE BLANCO

Luego que se especulara sobre Melissa y un posible embarazo, la empresaria salió al frente para aclarar que no está gestando. “Todavía no hay novedades en ese sentido, cuando Dios lo mandé (un bebé) será bienvenido. Él está feliz porque el miércoles le entregaron su auto, son sus logros y yo los festejo junto a él”, señaló la madre de 5 hijos.

Además, se refirió a sus planes de boda con el futbolista. Klug señaló que desea casarse en el Caribe, pero “tengo que ver bien porque mi familia es numerosa, somos una banda y para viajar hay que ahorrar, porque no quiero que mi boda sea por canje”.

“No tengo nada en contra del canje, pero deseo que ese momento sea especial”, agregó.

Melissa Klug también indicó que su deseo es casarse de blanco y no le importan las críticas que reciba al respecto. “Tiene que ser así porque es un momento especial. Ya tengo el modelo de mi vestido, es simple, pero hermoso”, concluyó.

Melissa Klug y Jesús Barco descartan estar en la dulce espera

MELISSA KLUG QUIERE UN SEXTO HIJO

Hace unas semanas, Melissa Klug señaló en En boca de todos que le gustaría volver a ser madre debido a que a su nieta Xianna, hija de Samahara Lobatón, le ha despertado el instinto maternal.

“Ya lo he dicho, me encantaría volver a ser mamá. Xianna ha despertado ese instinto en mí que ya estaba dormido. Mis hijos ya son grandes, son adolescentes (…) Me encantaría, pero que Dios decida”, declaró.

Sin embargo, Samahara Lobatón, hija menor de Melissa Klug con el exfutbolista Abel Lobatón, no se mostró muy convencida ante la idea de tener otro hermano.

“Ella puede tomar la decisión que mejor le parezca. Si quiere tener otro hijo, nosotros encantados. La verdad es que no sé por qué quiere tener más hijos si es recontra difícil”, comentó en su momento.