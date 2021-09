Iber Maraví EN VIVO: las preguntas que responde ante el Congreso por sus presuntos vínculos con el terrorismo

Ministro de Trabajo Iber Maraví en el Congreso responde el pliego interpelatorio (Foto: Agencia Andina)

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, se presenta ante el Pleno del Congreso de la República para defenderse de las acusaciones en su contra y deslindar sobre sus supuestos vínculos con Sendero Luminoso, su participación en atentados terroristas y su relación con personajes como Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos.

Desde las 10:00 a.m. y tal como se anunció ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, lo acompaña en el Parlamento como apoyo en esta interpelación e insistió que “no hay ningún tema que tenga sustento esta interpelación que están planteando a nuestro ministro. Es un acuerdo para tomar las acciones que corresponden”.

La Junta de Portavoces acordó que la intervención de las bancadas durará 4 horas, más cinco minutos para cada vocero parlamentario para que responda las siguientes preguntas:

1. Para que aclare sobre sus relaciones con el Sutep Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef.

2. Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos y su participación en actos delictivos según el atestado policial N°12-SE-JDp, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho.

3. Para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, de acuerdo con el atestado policial N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con arma de fuego, además de otros actos ilegales mencionados.

4. Para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004.

5. Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef.

6. ¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial de 2004, en Huamanga Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generando zozobra”?

7. Para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Huarancca, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho que acabó con la vida de 70 campesinos.

VÍNCULOS CON SENDERO LUMINOSO

La moción de censura se presentó luego que se revelara un atestado policial, del 2004, en el que se le acusa del delito de terrorismo en la modalidad de instigación, pero que Maraví negó participación alguna.

“Yo no he participado en ninguna acción, esos atestados no han quedado solo en atestados, se han judicializado, ha dado pie a una investigación penal y muchas [de las personas implicadas] seguramente han sido condenadas, y otras no, como es mi caso, no tengo responsabilidad”, manifestó.

De otro lado, Iber Maraví amenazó con querellar a Keiko Fujimori, quien señaló que “es un acusado de participar activamente” en atentados de Sendero Luminoso.

“Señora Keiko Fujimori, usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones, cuando se refiere a mí como acusado de participar activamente en atentados de Sendero. Prepárese porque la voy a querellar”, escribió el ministro en Twitter.

