Congresista llama “corrupto” y “preso” a Alberto Fujimori y piden que retire sus palabras

En medio de la sesión de interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, el parlamentario de Acción Popular, Pedro Martínez, provocó el descontento en el pleno del Congreso tras llamar “corrupto” al hoy encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

“Hay mucha gente que está gritando que este Congreso no sirve. Lamentablemente hay muchos corruptos desde la época del 92, como (Alberto) Fujimori, desde la época del expresidente Vizcarra, y hoy quieren utilizar al Congreso para demostrarle al pueblo que no servimos”, dijo en su intervención.

“Yo les pido a mis amigos del frente que aprendamos a respetar. Hay que tomar consciencia que el Perú necesita de políticos que luchen por el desarrollo de nuestros pueblos y hoy estoy hablando de los corruptos. A quien le caiga el guante que se lo chante”, acotó.

Tras su discurso, que genero diversas reacciones entre los parlamentarios, la legisladora Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, pidió el retiro de dicho calificativo, seguida por la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, quien exhortó a Martínez a hacerlo.

“Estoy sorprendida de mi colega, siempre es respetuoso. En el momento que quiera hacer una acusación, hágalo, pero ahora no es el espacio. Ahora estamos en el caso Maraví, por favor retire sus palabras”, comentó Barbarán.

A lo que Martínez respondió: “Lo que he dicho lo siento en el corazón. Nos guste o no nos guste, Fujimori fue corrupto, por algo está en la cárcel”.

REACCIONES

Tras el pedido de retirar el adjetivo de “corrupto” al exmandatario Fujimori por parte de la presidenta del parlamento Alva, varios congresistas se pronunciaron al respecto a través de sus redes sociales.

Para Sigrid Bazán, legisladora de Juntos por el Perú, el comentario de Pedro Martínez no es una acusación, ya que Fujimori Fujimori está sentenciado por corrupción y otra serie de delitos.

“Si existe una sentencia contra a alguien por corrupción, entonces es un corrupto. Punto. Alberto Fujimori no solo está condenado por corrupción, también por los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves”, comentó.

Por su parte, Oscar Zea, de Perú Libre, manifestó su descontento por el actuar de Maricarmen Alva.

“Resulta que en el Congreso no se puede decir que Fujimori está preso porque la presidenta pide retirar la palabra ante el griterío de la bancada naranja. ¿Acaso no es cierto que Fujimori está en la cárcel por ser un delincuente?”, escribió en su tuit.

IBER MARAVÍ

Momentos previos, Iber Maraví respondió el cuestionario de preguntas preparado por el Congreso de La República como parte de la interpelación que se le viene realizando.

Ante las acusaciones sobre sus nexos con el partido Movadef, el ministro de Trabajo presentó imágenes en donde se puede observar que no tiene antecedentes policiales, judiciales ni penales.

Asimismo, el titular de Trabajo aclaró sus supuestos vínculos con Conare Sutep.

“Con respecto al Conare Sutep quiero dejar en claro que no soy fundador ni integrante de la junta directiva. Participé en una junta directiva en un congreso realizado en la ciudad de Huancayo elegida por los Suteps. Mi relación con esa junta directiva se circunscribe a mi condición de dirigente de Sutep de Huamanga”, expresó.

“No me consta que esos vínculos se hayan dado. Como dirigente sindical he tenido una vida pública reconocida por los derechos labores del magisterio. Que no se confunda esto con acciones radicales mucho menos subversivas. Por ello rechazo categóricamente la criminalización. Reclamar por los derechos no es ser terrorista”, puntualizó.

