Netflix: ¿'El juego del calamar’ tendrá segunda temporada?

La serie surcoreana “El juego del calamar” es probablemente la producción de Netflix con la segunda temporada más esperada en los últimos días. La serie se ha mantenido en el Top 1 global y en el Top 10 de Perú desde su estreno, convirtiéndose en una de las producciones más vistas en la plataforma. Ahora, ante la pregunta de si habrá una segunda entrega del drama o no, el creador respondió que aún no lo tiene en mente.

En una entrevista con la revista Variety, el guionista y director Hwang Dong-hyuk confesó que no tiene en mente trabajar en una nueva temporada del famoso “Squid Game”. Pero tampoco ha descartado dicha posibilidad.

Hwang contó que para escribir los episodios solía beber mucho para que fluyera su inspiración, pero admite que no lo haría otra vez.

“En mis primeros días, bebía media botella de soju [licor coreano] para que fluyeran los jugos creativos. Ya no puedo hacer eso. Escribir [la serie] fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios. Luego consulté verbalmente con amigos y recogí pistas para mejorar a través de mi propio lanzamiento y de sus respuestas”, dijo el cineasta.

Si bien la puerta para la segunda edición está abierta, algo es seguro: que Hwang Dong-hyuk no trabajará solo en ella y tampoco lo hará de inmediato. “No tengo planes bien desarrollados para ‘El Juego del Calamar 2′. Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”, agregó. En resumen, solo queda esperar.

LA SERIE TARDÓ 13 AÑOS EN CONCRETARSE

Al considerar cuánto le costó al director y guionista hacer una primera temporada de “El juego de calamar”, no resulta dificil entender su poco deseo de pensar en una segunda edición. La serie se estrenó apenas el 17 de septiembre, pero para el creador, Hwang Dong-hyuk, el camino hasta el estreno duró 13 años.

“Este proyecto se planeó originalmente en 2008 o 2009. Pensamos que una serie de juegos de supervivencia con características más coreanas seria divertida”, declaró el director Hwang Dong-Hyuk para la plataforma de Netflix.

El juego del calamar, también conocido como “Squid Game”, fue presentado a varias productoras y distribuidoras que nunca le tuvieron fe. “No conseguí reunir suficiente inversión, el cásting fue difícil, intenté sacarlo adelante durante un año, pero luego lo dejé dormir”, explicó Hyuk.

Sin embargo, la suerte del coreano cambia en el 2018 cuando Netflix se interesa en producir su guion y es en septiembre de 2019 que la plataforma anuncia en un comunicado de prensa que estarían creando una serie original coreana. Debido a la llegada de la pandemia por la Covid-19, en agosto del 2020 tuvieron que detener las grabaciones temporalmente como medida de prevención.

LOS RÉCORDS DEL JUEGO DEL CALAMAR

Sin duda es una serie que ha posicionado a Netflix como la plataforma de streaming más vista en los últimos días, no obstante, el juego del calamar ha recibido distintos reconocimientos pocos días después de su estreno y es que según FlixPatrol, un sitio de clasificación de vídeos, superó a Sex Education que era número uno hasta un día antes del estreno de la serie de de Dong-Hyuk.

El pasado 21 de septiembre la revista Forbes clasificó a la serie como imperdible con una producción poderosa, personajes memorables y vueltas creativas. Además, ha recibido altas puntuaciones por diferentes sitios web de reseñas de películas y ha logrado superar el éxito que obtuvo en su momento la serie española La casa de papel.

