El juego del calamar: Los juegos en los que se basa la popular serie de Netflix

Los juegos infantiles ya no serán los mismos luego de ver la serie El juego del calamar. (FOTO: Netflix)

La nueva serie de Netflix, El juego del calamar, sin duda está causando furor entre los fanáticos de la serie y es que se ha convertido en favorita de millones de personas alrededor del mundo. Estrenada el pasado 17 de setiembre, la serie surcoreana con tal solo 9 capítulos se ha vuelto tendencia y es dirigida por Hwang Dong-hyuk.

Una ficción sádica, brutal y realista que mezcla los juegos de infancia, sobrevivencia y muerte. Una de las grandes preguntas que se ha despertado entre los fans es si la aclamada serie está basada en una historia real ya que la historia gira en torno a un grupo de personas que tienen graves problemas económicos y buscan la oportunidad de pagar sus deudas. Realidad que viven millones de personas.

El director y escritor Hwang Dong-hyuk, escribió El juego del calamar en 2008 y según reveló, que no basada en una historia real y que se inspiró en los cómics japoneses de supervivencia tales como Battle Royale, As the gods will y Alice in Borderland, los cuales leía en aquel año. Además, vivía con deudas personales en el momento que decidió escribir el guion.

LOS MACABROS JUEGOS INFANTILES

Los juegos que podemos ver a los largo de toda la serie están basados en juegos infantiles tradicionales coreanos de los años 70′ de los cuales uno de ellos, es tomado como nombre del programa el famoso juego del calamar, que consiste en dibujar formas geométricas como un círculo, un cuadrado y un triángulo que al juntarse deben formar un calamar.

“Es algo que solía jugar de niño en el patio de la escuela o en las pequeñas calles del barrio”, confesó Dong-hyuk

El primer juego que podemos identificar es el famoso encantados o agua y cemento como es conocido en Perú, del cual estuvo inspirada la aterradora muñeca gigante que podemos ver en el capítulo uno. Dicha muñeca entona una canción y cuando deja de cantar, todos los participantes deben quedarse quietos. Suena fácil, sin embargo, la parte macabra es que su sistema es capaz de reconocer cualquier movimiento que manda una alerta a los francotiradores para que disparen al perdedor.

“Los juegos podrían ser algo que solía jugar cuando era niño cuando era inocente y eso podría tener las consecuencias más intimidantes de vida o muerte”... “La combinación de los dos podría crear una ironía muy sorprendente”, explicó Dong-hyuk durante la promoción de la serie.

Otro de los retos que deben cumplir los participantes es el romper una galleta sin destrozar la figura del centro. Dicha galleta lleva como nombre dalgona, que hace referencia al juego de niños muy popular en los años 60 y 70 que era vendido a las afueras de las escuelas para retar a los niños a no romper la figura central.

Sin duda, a lo largo de los nueve episodios la exitosa llevará a los espectadores a recordar los juegos infantiles de antaño y más para los surcoreanos puesto que la música que escuchamos durante cada capítulo están basadas en reconocidas canciones coreanas para niños.

“Tomamos algo de música de esos días, y la música clásica que era popular en ese entonces se incorporó al programa. El director musical es un genio, así que recibí mucha ayuda de él y pudimos experimentar “, reveló Hwang.

