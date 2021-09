Magaly tras reconciliación entre Sofía Franco y Paz de la Barra: “Compruebo que no se respeta como mujer”

Magaly Medina se refiere a reconciliación de Sofía Franco con Álvaro Paz de la Barra. (Foto: Instagram)

Luego Álvaro Paz de la Barra confirmara su reconciliación con Sofía Franco, Magaly Medina no dudó en referirse al tema. La conductora del programa señaló que es una pena que “una mujer no se valore” y que ahora el actual Alcalde Distrital de La Molina use a su familia como “plataforma de campaña política”. Como se sabe, el abogado anunció su candidatura a la alcaldía de Lima a principio de año.

“Estoy tratando de digerirlo, es que hay cosas que no puedo concebir. Nosotros no ordenamos la vida de nadie, pero creo que hay hechos que dicen cuánto se respeta una persona”, indicó Magaly Medina para luego difundir un video donde Álvaro Paz de la Barra confirma que hará campaña política con su familia.

“Hoy día vuelvo a comprobar que Sofía no se respeta como persona, no se respeta como mujer, no se quiere a sí misma, no se valora. ¿Una pena, no? que una mujer no se valore, no se cuantifique”, acotó la presentadora.

En el video se puede escuchar como el abogado señala que se siente emocionado de hacer campaña electoral con su familia, y que “uno se engrandece cuando supera los errores”. Asimismo, señaló que no va a querellar a ningún programa que ha hablado de su vida íntima.

Ante ello, Magaly Medina preguntó por qué Paz de la Barra podría querellar a los periodistas. “Por las opiniones no se puede demandar la gente”, indicó.

“Está emocionado, dice. ¿En qué ha evolucionado? Ella (Sofía Franco) ya no es una más una alcohólica, drogadicta y ludópata, como él y su familia lo dijeron públicamente,. Eso no se corrige de un día para otro”, preguntó la periodista.

“Y él ya no es maltratador psicológico como dijo Sofía Franco. No se trata de corregir errores, eso es una raíz mucho más patológica . Y por cierto, qué dijo de Jamilah (Dahabreh)?”, acotó Magaly, quien resaltó que desde ahora “la familia le va a servir como plataforma de campaña política”.

MAGALY MEDINA HABLA DE JAMILAH DAHABREH

“Jamilah quedó choteada públicamente. Osea, ¿el vincularlo con Jamilah es una insensatez? ¿un chisme? Y quién dio motivos para el chisme. No eran tanto chismes, porque ella dijo ‘estamos esperando que sus papeles salgan’. Bueno, él lo pensó dos veces y más pudo su carrera política”, acotó.

Finalmente, emitió un mensaje sobre Sofía Franco. “Él no tiene la culpa, tiene la culpa quien acepta como mujer, no valorarse, no quererse, no confiar que puede salir adelante y que su relación tóxica vuelva. Seguramente volveremos a escuchar de esta pareja”, resaltó.

SOFÍA FRANCO NUNCA DENUNCIÓ A ÁLVARO PAZ DE LA BARRA TRAS EPISODIO VIOLENTO

Magaly Medina se mostró muy sorprendida luego que el abogado de Sofía Franco revelara que nunca denunció a su esposo Álvaro Paz de la Barra. Al contrario, el letrado señaló que la actitud de la conductora de TV siempre fue conciliadora.

Como se recuerda, la pareja protagonizó un bochornoso escándalo, donde Álvaro Paz de la Barra denunció a Sofía Franco de agresión. Ambos terminaron en la comisaría.

La producción de Magaly Medina buscó a Julio Rodríguez, abogado de la animadora, para que indicara cómo va el proceso de la rubia. Sin embargo, el letrado sorprendió al indicar que la exmodelo nunca llegó a interponer la demanda.

“Ella siempre tuvo una actitud pasiva respecto a eso porque ella siempre estaba pensando en su hijo, lo que quería Sofía era evitar cualquier grado de mayor conflictividad y que las cosas queden de una vez resueltas”, indicó Julio Rodríguez.

Asimismo, señaló que el acuerdo consistió en que Sofía se quede con la casa donde ambos vivían y se le entregue una pensión de alimentos para el hijo que ambos tienen.

En marzo del 2021, Sofía Franco fue denunciada por su esposo por violencia familiar.

MAGALY MEDINA SORPRENDIDA CON ACTITUD DE SOFÍA FRANCO

La periodista preguntó que cómo era posible que Sofía Franco no haya hecho nada con la ayuda que se le proporcionó, además, le recordó que el Ministerio de la Mujer le ofreció ayuda para llevar un proceso contra el padre de su hijo. “Ella tenía todo y no lo hizo”, indicó Magaly Medina.

“Ella se tragó su dignidad”, acotó la periodista, señalando que primó la comodidad antes que su deseo de hacer justicia.

“Estoy sorprendida de que no haya puesto nunca una denuncia, cuando tantas mujeres en nuestro país ya quisieran tener ayuda legal y psicológica, y poder ir hacia adelante con una denuncia. Ella lo tenía todo y no lo hizo, prefirió quedarse con un techo, tener una manutención”, indicó.

