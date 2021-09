Paula Arias reaparece en TV cantando a viva voz: “Para ser feliz, es mejor ser soltera”

Paula Arias canta su soltería. (Foto: Instagram)

La cantante Paula Arias, quien anunció hace unos días el fin de su relación, reapareció en Esto es Guerra y no dudó en cantar a viva voz su tema Soltera.com. Como se recuerda, la artista tomó esta decisión luego que su expareja Eduardo Rabanal fuera captado con otra mujer.

La artista llegó al programa con un vestido negro pegado y unos tacones rojos, de inmediato, Gian Piero Díaz halagó su belleza, arrancando una sonrisa de Paula.

Por su parte, Johanna San Miguel rápidamente le pidió que le cante una canción. “Quiero que me cantes, porque yo también estoy soltera, quiero que me cantes”, le pidió la animadora a Paula. Es ahí cuando la intérprete entonó a viva voz: “Para mi ser feliz, es mejor ser soltera, así nadie me pregunta, así hago lo que quiera”.

“¡Qué viva, qué viva la soltería! así me voy de fiesta y regreso al otro día”, continuó Paula, adelantándose al coro.

Arias no dejó de reír y mostrarse fresca ante la situación. Paula llegó al set para ser parte del jurado de un concurso de canto y baile. Junto a ella estuvieron Cielo Torres y Manolo Rojas.

PAULA ARIAS PONE FIN A RELACIÓN TRAS AMPAY DEEDUARDO RABANAL

Después que las cámaras de Magaly Medina captaran a Eduardo Rabanal en una situación comprometedora con su expareja y madre de su hija, Paula Arias decidió pronunciarse al respecto. Cabe indicar que la supuesta tercera en discordia salió al frente para indicar que no tiene ninguna relación con el futbolista, pero siempre le ha dicho para retomar la relación.

Esto habría sido el detonante para la cantante, quien no dudó en anunciar a través de un comunicado el fin de su relación con el pelotero.

“Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con el Sr. Eduardo Rabanal”, se puede leer en dicho comunicado.

Asimismo, indicó que no hablará más al respecto y pido consideración a los medios de comunicación.

“Pido por favor a los medios de comunicación omitir cualquier tipo de comentario, ya que no daré declaraciones, espero que puedan comprender este momento”, señala la carta.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores. “Gracias a todas las personas y seguidores que me brindan su apoyo incondicional, siempre tendrán lo mejor de mi, dedicándome a mi familia, a mi carrera artística y empresarial”, concluye.