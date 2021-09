Jamila Dahabreh sobre supuesto romance con Álvaro Paz de la Barra: “No estamos saliendo”

Jamila Dahabreh evitar hablar sobre Álvaro Paz de la Barra. (Foto: Instagram)

¿No funcionó? Cuando todo hacía indicar que entre Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra había nacido el amor, la modelo de un momento a otro descartó que entre ella y el actual alcalde de La Molina exista algo más que una amistad.

Durante una entrevista con el programa Amor y Fuego, la exchica reality dio a conocer que se encuentra distanciado con el burgomaestre. Ella indicó que en este momento se encuentra completamente soltera y pidió que no la vinculen con Paz de la Barra.

“ No estamos saliendo. No viene al caso hablar de eso. Estoy tranquila, en mis cosas. Hablar de él y lo que diga otra persona...Con todo el tema mediático, he tenido momentos que no la he pasado bien”, indicó ante las cámaras.

Cabe precisar que sus declaraciones van entorno a lo que dijo hace Sofía Franco hace unas semanas, donde aseguró que todavía se encontraba casada con el alcalde de La Molina y deslizó la posibilidad de una reconciliación.

De inmediato, Rodrigo González quiso ahondar más en lo que sentía Jamila Dahabreh tras los problemas mediáticos de la autoridad municipal, pero la modelo en todo momento evitó dar más detalles sobre este alejamiento entre ambos.

“Yo, la verdad, quiero tener tranquilidad en mi vida y prefiero no opinar. Es un tema que para mí queda ahí y ya no quiero seguir hablando de ello. La amistad queda ahí y cado uno seguirá haciendo sus cosas”, finalizó.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA ASEGURA QUE RELACIÓN CON JAMILA DAHABREH NUNCA EXISTIÓ

Todo hace indicar que Álvaro Paz de la Barra tiene planeado postular a la alcaldía de Lima, por lo que su relación con Jamila Dahabreh no iba a funcionar, pues el mismo burgomaestre aclaró que los rumores de una relación con la modelo eran una “insensatez”.

Para Rodrigo González, el alcalde de La Molina no tenía planeado oficializar su relación con la exchica reality, por lo que ahora buscaría reconciliarse con Sofía Franco, para iniciar la campaña política.

“Que te resuman a eso cuando ella tenía ilusión, pero sí me dio penita. La Jamila tenía ganas de que las cosas funcionen, tenían ganas de que la oficialicen, por todos los medios deslizaba la noticia, dejando ver que había pertenencia entre ambos” , comentó.

RODRIGO GONZÁLEZ PIENSA QUE ENTRE ÁLVARO PAZ DE LA BARRA Y SOFÍA FRANCO HAY UN ACUERDO

Rodrigo González se animó a opinar sobre lo que estaría sucediendo entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra, esto a raíz de la presunta reconciliación que podría surgir en los próximos meses.

“¿Qué le habrá dicho Sofía no? Le habrá dicho a Alvaro, “ok yo salgo y digo que todo está ok, pero tú a la Jamila la apartas 35 hectáreas a la redonda”. Es bien raro la dinámica que juegan, estamos viendo Los Juegos de hambre”, señaló el conductor de Amor y Fuego.

JAMILA DAHABREH NO QUIERE SABER NADA DE ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

Jamila Dahabreh se enlazó con el programa Amor y Fuego para promocionar un concierto; sin embargo, cuando los conductores del magazine le preguntaron si tenía planeado invitar a Álvaro Paz de la Barra, la modelo respondió con un rotundo ‘NO‘.

“¿Con quién vas a ir al concierto, con tu chico el burgomaestre de La Molina?”, preguntó Peluchín. “No, voy a ir con mis amigas” , respondió la modelo. “No sé, no le he dicho (a Paz de la Barra). Debe estar ocupado en sus cosas” , agregó.

