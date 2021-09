Rodrigo González a Gisela tras caso de COVID en Reinas del Show: “Ahora no la pegues de responsable”

Rodrigo González arremete contra Gisela Valcárcel. 8Foto. Instagram)

Rodrigo González no dudó en pronunciarse luego que Melissa Paredes indicara que dio positivo al COVID-19. Como se recuerda, Gisela Valcárcel señaló que tomarán con responsabilidad el tema.

El conductor de Amor y Fuego señaló que la reacción de la blonda animadora es tardía, pues considera que no se han tomados las precauciones del caso ante la pandemia.

“Ya después de los descuidos, después de cero distanciamientos de todo lo que vemos en el show. Ya están los hechos, ser responsabilidad es evitar, ya no la pegues de responsable porque la pata ya está metida” , resaltó el animador.

Asimismo, aseguró que le parecen “engañosas las explicaciones” sobre la ausencia de Yolanda Medina en el programa.

Para Rodrigo, este hecho era algo que iba a ocurrir tarde o temprano, pues “en El gran show están tocándose, bailando, se emocionan, se abrazan”, todo el tiempo.

“No hay que bajar la guardia y hay nuevas cepas”, resaltó González, quien indicó que en el en vivo se ven acercamientos entre compañeros, y más aún en los videos de Tik Toks que cuelgan las figuras del programa. “Ahí caen uno, caen todos”, acotó el presentador mientras mostraba los videos de Ethel Pozo y Melissa Paredes.

“¿Protocolo, qué eso?”, acotó Rodrigo González, quien fue respaldado por Gigi Mite, quien coincidió en que las personas se están confiando mucho y no toman con seriedad que seguimos en pandemia.

MELISSA CONFIRMA QUE TIENE COVID-19

Melissa Paredes confirmó que tiene COVID-19 a través de un enlace telefónico con América Hoy. La exmodelo señaló que se encuentra en su casa, aislada de su esposo y de su hija.

“Es verdad, salí positivo en la prueba antígeno, el día de ayer también me hicieron una molecular, hoy me entregan los resultados... Me ha dado como una gripe, siempre se dice que el COVID da con todo, pero a mí me ha dado gripe, estoy bien, estoy estable”, acotó.

“Tanto tiempo trabajando y no me había tocado, pero creo que es algo que nos puede pasar a cualquiera y debemos tomarlo con la mejor actitud, siempre he escuchado que con esta enfermedad depende la actitud, lo único malo, me parte el corazón escuchar a mi hija (Mía), detrás de la puerta, que quiere entrar, compartir conmigo, y yo no puedo”, señaló Paredes.

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL SOBRE CASO DE COVID-19 EN REINAS DEL SHOW?

Gisela Valcárcel señaló que junto a su producción ya están viendo temas de protocolos, y que los trabajadores se están realizando las pruebas respectivas. “Ya van más de 70 personas, vamos a tener más turnos de pruebas y, de ese modo, cercar, pero quiero que sepan que nos estamos cuidando y cuidando a todos a nuestro alrededor” , explicó Gisela.

Respecto al programa, la rubia indicó que “este sábado en Reinas del Show verán una gala que recién ayer hemos creado, y las medidas que hemos tomado”. Sin embargo, aún no se confirma que haya quinta gala este 2 de septiembre.

“Por mi parte, tomaré medidas más estrictas, esto no es broma. Y si es necesario que paremos, como ayer lo dije en América Televisión, paramos los programas, la vida es primero”, acotó la rubia