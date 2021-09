Conductor de Guerreros Puerto Rico responde furioso a Johanna San Miguel y la llama “Mumm-Ra”

Conductor de Guerreros Puerto Rico arremete contra Johanna San Miguel. (Foto: captura de TV)

El conductor de Guerreros Puerto Rico, José Figueroa, arremetió contra los animadores de Esto es Guerra, en especial contra Johanna San Miguel, a quien no dudó en llamarla “Mumm-Ra”, el enemigo más poderoso de los ThunderCats, que se caracteriza por ser inmortal.

Esto en respuesta a lo que dijo la actriz, quien señaló que tenía muchos años en la televisión y que tengan cuidado con ella porque era una loca.

El animador tampoco se olvidó de Gian Piero Díaz, pues lo llamó “bufón y muppet”, por ser una especie de “marioneta”.

“Gracias porque me acaban de dar tremenda idea, rapidito porque no voy a perder mucho tiempo con ustedes, no vale la pena. Ya que llevas tanto tiempo en la televisión me permito decirte munra, munra es una momia , y como eres una loca, para los locos nosotros tenemos la medicina perfecta (saca una camisa de fuerza). Esto se te va a llegar directamente a tu casa o a tu sarcófago”, indicó.

Dicho esto se dirigió a Gian Piero Díaz. “¿No le le permito hablar? (a su compañera). Ella tampoco permite hablar al bufón, tenemos a munra y al muppet, la marioneta” , señaló.

CONDUCTORA DE GUERREROS PUERTO RICO SE DEFIENDE

La conductora Diane Ferrer tampoco se quedó atrás, pues de inmediato respondió a Johanna, quien dijo que ella solo parecía la modelo o una guerrera porque su compañero no la dejaba hablar.

“Puedo ser modelo , puedo ser conductora y si quieres me pongo el uniforme y también puedo ser guerrera”, señaló.

“A mi lo que me molestó un poco es que digan que somos el plato de segunda mesa. Si dicen que no seamos soberbios, eso es soberbia. Si ustedes están invitando, pongan la fecha, porque acá cuando invitan, ponen la fecha, porque sino es como invitarnos solos”, detalló la presentadora.

Guerreros Puerto Rico se burló de derrota de Esto es Guerra. (Captura: Wapa TV/ América TV)

LLAMA VERGÜENZA A LOS 9 AÑOS DE ESTO ES GUERRA

“No sé por qué le siguen dando largas al asunto”, acotó la joven, pidiendo que se ponga de una vez la fecha a la competencia.

Finalmente, señaló: “Me daría un poco de vergüenza decir que llevan 9 años, haber salido 2 veces de mi país y haber perdido. Mejor no lo digo”.