Said Palao tilda de “intensa” a Alejandra Baigorria: “No me presiones con un hijo”

Alejandra Baigorria ha señalado innumerables veces sobre sus deseos de convertirse en madre por primera vez. Sin embargo, Said Palao, su actual pareja y compañero de Esto es Guerra, no estaría muy de acuerdo con esta idea.

Esto quedó evidenciado durante un duelo de hip hop en el reality de competencia, en donde ambos debían ‘cantarse’ sus verdades al ritmo de la música.

Luego de que Alejandra Baigorria afirmara que tiene en sus manos a Said Palao, el combatiente le respondió: “Que digas eso no me hace daño, eres tan intensa que me sigues hasta el baño, pero la verdad yo a tus reglas me rijo, solo no me presiones con un hijo ”.

Ante estas declaraciones, Alejandra Baigorria se mostró indignada junto a sus demás compañeras del programa. En tanto, Pancho Rodríguez y Hugo García le pidieron a la producción detener el duelo de rap para evitar más peleas entre la popular pareja.

No obstante, Alejandra Baigorria agarró el micrófono para tener la última palabra: “Yo no te presiono para que lo sepas, aunque en esa charla siempre discrepas. Yo ya me cansé de tener estrés, pronto en la casa seremos tres... ¡Y se llamará Saidcito!”.

ALEJANDRA Y SU PECULIAR DESEO

Durante su fiesta de cumpleaños número 33, que celebró junto a Said Palao y sus compañeros de Esto es Guerra, Alejandra Baigorria sorprendió a los invitados al decir en voz alta que deseaba un hijo con su pareja.

“Se viene el Saidcito”, señaló la rubia modelo antes de soplar las velas, pero luego añadió como segunda petición: “Se viene el anillo”.

Sin embargo, sus amigos no aguantaron la risa al ver que las velas se volvían a prender cada vez que pedía un deseo, como una señal del destino de que sus anhelos no se cumplirían.

NO LE HUYE A LA PATERNIDAD

Aunque Said suele bromear con la idea de tener un hijo al lado de Alejandra Baigorria, el hermano de Austin Palao ha confesado que sí tiene planes de convertirse en padre con la empresaria.

“Claro en un futuro sí, de todas maneras (...) tampoco tan lejano, tampoco de acá a 10 años, pero sí en un futuro formar una familia”, indicó para En boca de todos.

Sobre el sexo de su futuro bebé, Said indicó que le gustaría tener una niña. Recordemos que chico reality ya tiene una niña, de nombre Caetana, con su expareja Aleska Zambrano .

“No soy ajeno a tener una hijita y tampoco me molestaría. Es más, cuando he conversado con Ale a ella le gustaría tener un varoncito y a mí me encantan las mujercitas. Hay disputa, ella quiere una cosa y yo otra, pero con lo que venga estoy feliz”, añadió.

ALEJANDRA IMPULSÓ RECONCILIACIÓN ENTRE MELISSA Y TEPHA LOZA

Alejandra Baigorria confesó para las cámaras de Estás en todas que fue ella quien le dijo a Tepha Loza que abrazara a su hermana Melissa Loza al verla llorar por Elías Montalvo, quien sufrió una caída en Esto es Guerra.

“Yo vi llorar a Tepha y le dije ‘si necesitas ir a abrazarla, anda, no tengas miedo’. Es que yo la vi llorar de tal manera, que dije ‘acá se quieren y hay algo que no está bien’. Y Tepha fue, hizo lo que tenía que hacer. Verlas a las dos, mi piel estaba de gallina”, expresó la chica reality.

Luego de que se amistaran tras seis años de estar distanciadas, Alejandra Baigorria se mostró muy feliz con la noticia y felicitó a ambas hermanas por tomar la decisión de limar asperezas.

