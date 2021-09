Gisela Valcárcel anuncia cambios en ‘Reinas del Show’ tras contagio de Melissa Paredes con COVID-19

Gisela Valcárcel y las medidas que tomará en Reinas del Show

Gisela Valcarcel anunció hoy que desde este sábado se aplicará un nuevo protocolo de bioseguridad en la gala de ‘Reinas del Show’ tras el contagio de Melissa Paredes, conductora y participante del reality, con COVID-19. La conductora del espacio sabatino explicó que desde ahora será mucho más estricta con las medidas con la finalidad de “cuidarnos y cuidarlos a todos”.

En comunicación telefónica con ‘América Hoy’, la rubia manifestó que ayer tuvo una reunión de emergencia con su producción y han creado una gala en la que cuidarán al detalle los protocolos, pues quieren evitar que haya contagios entre sus colaboradores, pues el virus es peligroso y lo más importante es cuidar la vida de los demás.

Entre las medidas más urgentes que Gisela Valcárcel, además de aplicar las pruebas moleculares a todos los participantes del reality, es la de reducir el aforo dentro del set y que solo ingresen el personal de producción, el artista y su bailarín y la conductora. Aunque, no se descarta que haya una pista de baile exclusiva para los participantes en otro set.

Sobre el jurado, Gisela estaría evaluando ubicarlos en una zona estratégica a fin de que no estén muy cerca el uno del otro.

Otra medida extrema es que todos los que estén en el lugar deben portar doble mascarilla y no deben quitársela por ningún motivo.

El ingreso de invitados estará limitada y los camarines también tendrán cambios.

OBLIGACIÓN DE LOS ARTISTAS

Aunque la mayoría de artistas participantes en ‘Reinas del Show’ cuentan con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, Gisela Valcárcel estaría reuniéndose con cada uno para indicarles las nuevas reglas que se aplicarán desde este sábado y una de ellas será el pedido de tener la menor exposición posible en sitios donde podrían contraer el virus.

Desde el inicio de la temporada 2021, el programa de Gisela Valcárcel no contó con público en el escenario y alrededor de su estudio solo estaba personal de producción.

CONDUCTORA DE AMÉRICA HOY EN CUARENTENA

Melissa Paredes, conductora de América Hoy y concursante de Reinas del Show, acaba de confirmar que ha dado positivo a la prueba de coronavirus. Debido a ello, Janet Barboza y Ethel Pozo deberán permanecer en cuarentena para evitar un posible contagio.

De acuerdo con las declaraciones de Melissa, quien se enlazó con América Hoy a través de una videollamada, el lunes 27 de septiembre salió positivo a una prueba rápida de antígenos.

Las conductoras del magazine entraron a cuarentena obligatoria.

“Salí positivo a una prueba antígena. El día de ayer me hicieron una molecular, el resultado me lo entregan más tarde. De acuerdo a eso se puede decir al 100% que tengo covid, pero al parecer sí”, señaló en el programa.

Sobre sus síntomas, Melissa Paredes explicó: “Tengo una gripe muy fuerte, pero dicen que el covid da con todo, pero a mí me dio una gripe. Me parece extraño como me está dando a mí, pero estoy bien”.

