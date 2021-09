Gisela Valcárcel tras contagio de Melissa Paredes con COVID-19: “si es necesario paramos todos los programas, la vida es primero”

Gisela Valcárcel habla de contagio de América Hoy

Gisela Valcárcel se comunicó con el programa América Hoy para explicar los protocolos de emergencia que han aplicado en GV Producciones y América Tv desde que se conoció que Melissa Paredes dio positivo a COVID-19. La conductora de ‘Reinas del Show’ indicó que todos los colaboradores e integrantes de la producción de cada uno de sus programas están siendo monitoreados y se les ha realizado pruebas moleculares para evitar cualquier situación que pueda afectar la vida de cada uno de sus trabajadores.

Al inicio del espacio matutino extrañó no ver a las tres conductoras en vivo y en su reemplazo aparecieron Mariella Zanetti, Choca Mandros y Christian Domínguez, quienes informaron que Melissa Paredes lamentablemente dio positivo a COVID-19, por lo que inmediatamente fue puesta en cuarentena junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y el popular ‘Giselo’, Edson Dávila.

Minutos después, Gisela Valcárcel, en llamada telefónica, comunicó las medidas que se han adoptado desde que se supo del caso de Melissa y por protocolo se decidió enviar a cuarentena a las demás conductoras a pesar que sus pruebas moleculares salieron negativas. “No hemos parado para ver los protocolos, las pruebas y hacer el cerco, porque debemos ser muy cuidadosos. Nos estamos cuidando y cuidando a todos a nuestro alrededor”.

La rubia agregó que “la tercera ola pareciera que ya está acá” y a veces “uno se relaja”, pero esto es un llamado de atención, porque “uno no sabe y en un instante te contagias”. “El 2020 yo no he salido, porque yo vivo con mi mamá y no quería que me toque ni le toque a ella”, recalcó.

Asimismo, indicó que se están aplicando muchas pruebas a todos sus colaboradores hasta tener la certeza que todos están bien.

MÁS ESTRICTA CON LOS PROTOCOLOS

Sobre la gala de ‘Reinas del Show’, Gisela Valcárcel manifestó que ayer tuvo una reunión de emergencia con toda la producción de la gala sabatina y contó que para este fin de semana se harán varios cambios. “Ayer hemos creado una nueva gala, aplicando los protocolos de bioseguridad”.

Sin embargo, advirtió que si hay que parar todo, lo hará sin ningún problema. “Si es necesario que paremos, pues paramos los programas, la vida es lo primero y que quien no respete los protocolos no estará en GV ni en América Tv”.

Además, hizo un llamado a no callar cuando se presenten este tipo de casos, pues la labor de todo comunicador es la de informar. “No está bien que callemos. Nosotros debermos ser los primeros en decir. No está bien quedarnos callados y la primera obligación que tenemos es decirlo al público. Primero son las vidas”

REINAS DEL SHOW

Gisela Valcárcel, que había viajado al norte del país junto a su mamá y hermanas para pasar unos días de relajo, manifestó que mañana a primera hora estará en Lima para tener reuniones de emergencia y poder coordinar las medidas que se tomarán a partir de ahora en los programas que tiene a su cargo.

Sobre ‘Reinas del Show’ recién con los resultados de las pruebas moleculares y antígenas podrá tomar una decisión, pues lo más importante es la salud de todas las personas que trabajan con ella.

SEGUIR LEYENDO