Madre de Elías Montalvo llora tras recordar accidente en Esto es Guerra: “Yo sentí que se iba a morir”

Hoy, martes 28 de septiembre, se cumple una semana del terrible accidente del tiktoker. (Foto: Captura América TV)

La madre de Elías Montalvo, Zaida Estrella, sorprendió a su hijo durante una entrevista para el programa En boca de todos. La progenitora del tiktoker no aguantó las lágrimas al recordar la caída de Elías en Esto es Guerra tras una falla en la línea de vida.

Antes de que su madre aparezca en pantalla, el integrante de EEG le dedicó tiernas palabras por haberlo acompañado de principio a fin: “Gracias por estar siempre en los momentos difíciles. Estaba muy desesperada, mi papá tuvo un accidente similar y perdió la vida. Te amo”.

Tras ello, Zaida Estrella lo abrazó por detrás como parte de una tierna sorpresa por parte de la producción del programa, ya que hoy, martes 28 de septiembre, se cumple exactamente una semana de su terrible accidente.

Al recordar el momento exacto que Elías Montalvo cayó de un juego durante un reto de altura, Zaida expresó entre lágrimas: “Yo sentí que mi hijo se iba a morir. Recordé a mi esposo, que se cayó a una altura de ocho metros, pensé que a mi hijo no lo iba a encontrar vivo ”.

Zaida Estrella sorprendió a su hijo en el programa En boca de todos. (Foto: Captura América TV)

Además, agradeció a América TV, a los productores de Esto es Guerra y a los seguidores del tiktoker por haber apoyado a su hijo.

“Gracias a Dios él está bien, ha vuelto a nacer. Les agradezco a todos ustedes, que lo quieren mucho”, señaló mientras abrazaba a Elías Montalvo.

“Agradecida con Dios, y a mi hijo también, que lo quiero mucho, que es mi orgullo. Lo amo mucho, no sé qué haría si él no estuviera”, añadió mientras el guerrero lloraba a su lado.

Por otro lado, Johanna San Miguel, quien también se encontraba en el set de En boca de todos, se mostró emocionada con el abrazo de Elías Montalvo y su madre. “Para Elías esto ha sido un volver a nacer”, añadió la presentadora.

Finalmente, Elías Montalvo agradeció a En boca de todos por la sopresa, ya que no pasaría mucho tiempo con ella debido al trabajo.

“Quería agradecerles a ustedes por esta enorme sopresa. Me emociona mucho que mi mamá esté acá. Por tiempos de ella, nunca se pudo presentar o acompañarme a ningún lado. Esto me emociona muchísimo, lo valoro. Me encanta que esté aquí acompándome”, dijo.

ELÍAS MONTALVO REGRESA A ESTO ES GUERRA

Luego de estar ausente por varios días, Elías Montalvo regresó al reality de competencia Esto es Guerra. El tiktoker se autodenominó el ‘Gato’, ya que no sufrió mayores lesiones tras caer de una altura considerable.

En medio de aplausos y con la ayuda de Rosángela Espinoza para bajar las escaleras, Elías Montalvo pisó nuevamente el set de América TV. Sin embargo, no podrá participar en las competencias.

Elías Montalvo vuelve al set de Esto es Guerra con muletas. (FOTO: América TV)

“Estoy emocionado, con sentimientos encontrados y muy nervioso. Muy agradecido primero que nada con Dios por esta segunda oportunidad. He vuelto a nacer, prometo hacer las cosas bien, me encanta estar aquí con un ambiente chévere con mucho amor y mucho cariño”, fueron sus palabras.

ELÍAS MONTALVO DISPARÓ EL RATING DE EEG

El accidente que sufrió Elías Montalvo en Esto es Guerra hizo que el rating del programa se disparara. ¿Cuánto hizo de rating?

Esto es Guerra hizo 17.4 puntos, según datos de Ibope Media, al día siguiente de la caída; es decir, el miércoles 22 de septiembre. Días antes, el reality de competencia luchaba por llegar a los 15 puntos.

La preocupación de los seguidores sobre el estado de salud del tiktoker hizo que los televidentes se mantuvieran enganchados.

