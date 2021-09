Periodista Jaime Chincha sufrió violento ataque de un perro pitbull en un parque de Surco y su dueño huyó del lugar

El periodista, Jaime Chincha, apareció con la mano vendada tras sufrir un ataque por parte de un perro pitbull. (Foto:Captura de pantalla)

Jaime Chincha fue atacado violentamente por un perro de raza pitbull cuando se encontraba en el parque Miguel Aljovín de Surco. El periodista de RPP Noticias sufrió heridas en la mano derecha y denunció el hecho en sus redes sociales, ya que cuando increpó al dueño del animal, este huyó del lugar.

A través de su cuenta de Twitter, Chincha, sostuvo que el perro se encontraba sin correa, sin bozal y sin supervisión por parte del dueño en el parque de Surco.

El daño más fuerte fue en su mano izquierda, tras dos mordidas intempestivas del can. Asimismo, el conductor de noticias increpó al dueño del animal, pero el joven, que responde al nombre de José Enrique, no se inmutó y prosiguió su camino sin hacerse cargo del ataque y el daño causado a pesar de ver la mano ensangrentada del periodista.

“Este hombre, que se identifica como José Enrique, deja a su pitbull sin correa en el parque Miguel Aljovín de Surco. Esta tarde, el pitbull me atacó dos veces”, afirmó.

Mientras José Enrique se escapaba, Chincha le preguntaba si el can tenía rabia y si estaba vacunado por temor a contraer la enfermedad tras la mordida del animal, a lo que el dueño le respondía de que no era necesario porque el perro tenía un año, justificando la no vacunación de su mascota.

Frente a las escuetas palabras de Enrique, dueño del can, el periodista, le pregunta si tiene algo que decir al respecto (sobre el ataque) y solo le responde “yo te voy a decir disculpa pues”, retirándose raudamente del lugar.

“José Enrique no solo demoró en reaccionar para coger a su mascota, sino que se fue así sin más”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante la emisión del programa que conduce en un medio local, Chincha Ravines, apareció con la mano vendada; sin embargo, no se pronunció sobre el tema.

Tras la difusión de las imágenes, los usuarios y colegas le dieron todo su apoyo al periodista, quien hoy no estuvo en la edición matinal de la Rotativa del Aire, cuyos compañeros hicieron un llamado a la responsabilidad de los dueños a mantener a sus mascotas con cadena o bozal para evitar este tipo de ataques u otros de mayor gravedad.

LEYES FRENTE AL ATAQUE DE MASCOTAS

El coordinador nacional de Zoonosis del Minsa, José Luis Bustamante Navarro, informó que las victimas están amparadas en la Ley Nº 27596, Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes y las ordenanzas municipales que establecen sanciones a quienes incumplen la adecuada tenencia responsable especialmente de los canes considerados como potencialmente peligrosos, lo que no excluye a otros de comportamiento agresivo.

Según la normativa, los propietarios deben conducir por cualquier lugar público a los canes con correas, cuya extensión y resistencia sean suficientes para asegurar el control sobre ellos. Además, los perros no deben ser criados ni abandonados en vías y áreas de uso público.

“En el caso de canes considerados potencialmente peligrosos, como pitbull, dóberman, rottweiler, entre otros, deben conducirse adicionalmente con bozal. La conducción debe realizarla el propietario o cualquier persona adulta con capacidad física y mental para ejercer el control adecuado sobre el animal”, señaló.

El especialista subrayó que, según la Ley, ante un caso de mordedura el dueño del perro debe prestar auxilio a la víctima y llevarlo a un establecimiento de salud más cercano para su atención inmediata y cubrir el costo total de hospitalización, medicamentos, cirugía reconstructiva, hasta su recuperación total, sin perjuicio de la indemnización por daños a que hubiere lugar.

“El abandono de la víctima por el dueño del can constituye delito. Todo animal que muerda deberá ser internado para su observación en el establecimiento de salud designado para tal fin”, señaló.

RECOMENDACIONES FRENTE AL ATAQUE DE UN PERRO

Si es víctima de mordedura, el primer paso a seguir es lavar la herida con abundante agua y jabón, de esta manera se elimina la mayor cantidad de virus de la rabia (si hubiera), ubicar al can mordedor para que sea observado y acudir al centro de salud donde le indicaran si es necesario el tratamiento antirrábico.

