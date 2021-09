El juego del calamar: La serie de Netflix que se planeó hace 13 años y recién vio la luz

Después de 13 años, Netflix produce la historia escrita del director Hwang Dong-hyuk (FOTO: Netflix)

El pasado 17 de septiembre, la plataforma de streaming Netflix volvió a sorprender con el estreno de la serie El juego del calamar, que rápidamente se ha convertido en un fenómeno popular del que todos hablan. Una serie de nueve capítulos que se ha posicionado entre las más vistas de varios países.

La historia de esta serie fue creada, escrita y dirigida por Hwang Dong-Hyuk, a quien le tomo más de una década encontrar a alguien que se interesara en su guion puesto que para la fecha aún no era conocido en la industria y la trama era muy violenta y poco comercial.

“Este proyecto se planeó originalmente en 2008 o 2009. Pensamos que una serie de juegos de supervivencia con características más coreanas seria divertida”, declaró el director Hwang Dong-Hyuk para la plataforma de Netflix.

El juego del calamar, también conocido como Squid Game, fue presentado a varias productoras y distribuidoras que nunca le tuvieron fe. “No conseguí reunir suficiente inversión, el cásting fue difícil, intenté sacarlo adelante durante un año, pero luego lo dejé dormir”, explicó Hyuk

Sin embargo, la suerte del coreano cambia en 2018 cuando Netflix se interesa en producir su guion y es en septiembre de 2019 que la plataforma anuncia en un comunicado de prensa que estarían creando una serie original coreana. Debido a la llegada de la pandemia por la Covid-19, en agosto del 2020 tuvieron que detener las grabaciones temporalmente como medida de prevención.

LOS RÉCORDS DEL JUEGO DEL CALAMAR

Sin duda es una serie que ha posicionado a Netflix como la plataforma de streaming más vista en los últimos días, no obstante, el juego del calamar ha recibido distintos reconocimientos pocos días después de su estreno y es que según FlixPatrol, un sitio de clasificación de vídeos, superó a Sex Education que era número uno hasta un día antes del estreno de la serie de de Dong-Hyuk.

El pasado 21 de septiembre la revista Forbes clasificó a la serie como imperdible con una producción poderosa, personajes memorables y vueltas creativas. Además, ha recibido altas puntuaciones por diferentes sitios web de reseñas de películas y ha logrado superar el éxito que obtuvo en su momento la serie española La casa de papel.

¿EN QUÉ SE BASA LA SERIE?

Según ha revelado el director, la serie está inspirada en los cómics japoneses que leía hace más de 13 años tales como Battle Royale, As the gods will y Alice in Borderland, además de incluir la experiencia que vivía puesto que tenía graves deudas personales.

Asimismo, los juegos que vemos a lo largo de toda la serie están basados en juegos infantiles tradicionales coreanos que se solían jugar en los años 70′.

“El primer juego Luz roja, luz verde era un juego de niños que se jugaba en los callejones en los años 70 u 80. Nos basamos en la ilustraciones de Cheolsoo y Younghee en los libros de texto de entonces para hacer el robot”, señaló la directora de arte Chae Kyoung-sun quién estuvo a cargo de la escenografía de todos los jugos de la serie.

“Luz roja, luz verde es un juego que puede jugar mucha gente al mismo tiempo. También es uno de los más simples. Así que pensamos que podría dar el giro más impactante de la trama al final”, agregó el director coreano.

SEGUIR LEYENDO