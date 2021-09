Real Madrid vs Sheriff EN VIVO: con Gustavo Dulanto, juegan en el Bernabéu por Champions League

Real Madrid de Karim Benzema y Sheriff de Gustavo Dulanto jamás se enfrentaron en un partido oficial.

Real Madrid vs Sheriff EN DIRECTO. Españoles y moldavos se ven las caras este martes 28 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la segunda jornada del grupo D de Champions League. El equipo de Carlo Ancelotti buscará su segundo triunfo en el competencia a un modesto equipo que llega desde las preliminares con el peruano Gustavo Dulanto a la cabeza.

Los ‘blancos’ llegan a este cotejo luego de igualar 0-0 con Villarreal por LaLiga Santander, donde marchan punteros e invictos (5 victorias y 2 empates). En la primera jornada de la Liga de Campeones derrotaron 1-0 a Inter de visita con tanto de Rodrygo. Vinicius y Karim Benzema estarían en el ataque de Real Madrid. Eso sí, el técnico italiano podría dar descanso al delantero francés por un alto número del partidos consecutivos.

Al frente tendrá a un Sheriff que remó desde las fases previas para llegar a esta instancia de la Champions League. Y es un hecho histórico, el conjunto de Moldavia debutó con triunfo en el torneo al imponerse 2-0 ante Shakhtar de Ucrania. Será duelo de líderes en el Grupo D.

“Todos los partidos de Champions tenemos que prepararlos bien. Nos da mucha ilusión volver al Santiago Bernabéu porque tenemos muy buenos recuerdos de esta competición”, resaltó el entrenador de Real Madrid en la previa del encuentro con Sheriff. Los hinchas volverán a ver al equipo a nivel internacional luego de año y medio debido a la pandemia.

“El Sheriff es un equipo que lo está haciendo bien, tanto en las preliminares como en el primer partido de la fase de grupos. Cuidado, porque es un conjunto que no se conoce mucho. Pero viendo los partidos, es una escuadra bien organizado y rápido adelante. Tenemos que estar concentrados para llevarnos los 3 puntos”, sostuvo sobre su rival.

Asimismo, Nacho también habló del próximo encuentro. “Es un equipo que se ha preparado para competir en Champions. Le ganó al Shahktar, un club que a nosotros el año pasado nos puso en dificultades. Ellos llegan muy motivados a nuestro estadio. Tenemos que jugar con la misma ilusión que ellos”, cerró.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS SHERIFF

Perú / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

CANALES DEL REAL MADRID VS SHERIFF

Argentina: Star+ y ESPN3 Sur.

Bolivia: Star+ y ESPN3 Sur.

Brasil: HBO Max.

Canadá: DAZN.

Chile: Star+ y ESPN3 Sur.

Colombia: Star+ y ESPN3 Sur.

Costa Rica: Star+.

Ecuador: ESPN Andina, Star+ y ESPN3 Sur.

Honduras: Star+.

México: HBO Max.

Panamá: Star+ y Flow Sports App.

Paraguay: Star+ y ESPN3 Sur.

Perú: Star+ y ESPN3 Sur.

España: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+.

Estados Unidos: PrendeTV y Paramount+.

Uruguay: Star+ y ESPN3 Sur.

Venezuela: ESPN Andina, Star+ y ESPN3 Sur.

REAL MADRID VS SHERIFF: ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Alaba, Nacho, Carvajal, Militao; Casemiro, Vázquez, Valverde, Modric; Vinicius, Benzema.

Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Kolovos, Thill, Castañeda; Yaxshiboyev, Traoré.

PALABRAS DE GUSTAVO DULANTO EN LA PREVIA DEL PARTIDO CON REAL MADRID

“Estoy tranquilo, no estoy ansioso como lo estuve en el partido con el Dínamo Zagrev, en el cual nos tocaba clasificar allá en Croacia. Esa vez no dormí una semana”, arrancó Gustavo Dulanto, en conversación con RPP, sobre el nerviosismo del duelo con Real Madrid.

¿Marcar a Karim Benzema? “Siempre he seguido de cerca al Real Madrid. ¿Cómo marcarlo?, no puedo decirlo, pero bueno espero estar a la altura del partido como lo estuve ante el Shahktar. Hace mucho que Benzema juega y es el líder. Siempre me entreno bien para estar a la altura de los partidos que me toca jugar y contra el Madrid espero que no sea la excepción”, apuntó.

“Nosotros no pensamos ir al Madrid y ver lo que sucede, vamos a Madrid a sacar los tres puntos. Tendría una mentalidad muy perdedora si diría que vamos por un empate, lo hemos hablado con mis compañeros y nosotros vamos por todo. Tenemos buenos jugadores, obviamente no somos el Real Madrid, pero nosotros tenemos nuestras armas y por algo estamos en la Champions”, lanzó.

