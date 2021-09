Guido Bellido niega cambios en el Gabinete: “No hay ninguna iniciativa en ese punto”

|Foto: Agencia Andina

El presiente del Consejo de Ministros, Guido Bellido , descartó que se piense realizar un cambio en el gabinete ministerial tras la polémica generada por sus declaraciones ante lo dicho por el vicecanciller de la República, Luis Enrique Chávez sobre un no reconocimiento oficial de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

“No, de ninguna manera, no hay ninguna iniciativa de ese tipo. Las posturas son serias (sobre el vicecanciller), no son un día una cosa y otro día otra. Nosotros reafirmamos nuestra postura de que quien lleva la política en el tema exterior es el presidente de la República, no un vicecanciller, y si un vicecanciller traspasa al Canciller, tiene que ordenarse las cosas”, declaró ante la prensa luego de presentarse en el 15° GORE Ejecutivo realizado en Loreto.

De este modo, el premier también descartó que existiera algún “fraccionamiento” al interior del Gobierno. Esto pese a que días antes Bellido exhortó al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, a retirarse del cargo si a él “o a su adjunto no le gusta” la postura del Ejecutivo respecto a Venezuela. “Tienen las puertas abiertas”, fue lo que dijo.

LAS DECLARACIONES DEL VICECANCILLER

En la mañana del lunes 20 de septiembre, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, indicó que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela. Esto tras ser consultado sobre si el Gobierno admite a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente venezolano.

Esto lo declaró, luego de que el presidente Pedro Castillo señalara en la Cumbre CELAC que el Perú tendrá relaciones con todos los países “sin discriminación”.

“El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas”, señaló durante una actividad oficial.

Ante la consulta de si, específicamente, el Perú no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Juan Guaidó como presidentes, el vicecanciller acentuó nuevamente su respuesta.

“Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela”, aseguró.

LA RESPUESTA DE BELLIDO

Al día siguiente, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que durante horas de la madrugada el presidente Pedro Castillo se reunió con Nicolás Maduro. Esto lo dijo luego de desmentir lo dicho por el vicecanciller.

A través de su cuenta de Twitter, el premier dejó en claro la posición del gobierno peruano y su comportamiento frente a otras autoridades a nivel mundial.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno”, dijo Bellido en su cuenta en Twitter y agregó que “nuestro presidente” se reunió con Maduro “para solucionar crisis migratoria”.

Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) September 21, 2021

RESPUESTA DE MINISTROS

Después de lo dicho por el premier, algunos miembros del Gabinete apoyaron al vicecanciller Chávez.

“Nosotros respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores, que en este caso es el canciller Maúrtua. Estamos nosotros en esa línea. Nosotros estamos con el canciller Maúrtua”, dijo el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones.

Por otro lado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, y el ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvieron que la opinión del vicecanciller estuvo “fuera de lugar”.

“Creo que la relación con Venezuela nunca se ha roto y eso debió informar el vicecanciller dentro de las políticas de la Cancillería”, sostuvo Boluarte ante el noticiero de Latina. “El premier creo que ha adelantado opinión sobre el vicecanciller, porque sabemos que la única persona para dictar las políticas en el exterior es el presidente, así lo respalda la Constitución”, añadió.

Por otro lado, en una entrevista con RPP, el titular de salud se mostró sorprendido por las declaraciones de Chávez. “Me parece que no es oportuno este tipo de declaraciones, luego lo demás es un tema que en todo caso debe responder Bellido porque no conozco los pormenores y no hemos generado un intercambio de opiniones para profundizar en el tema”, indicó.

También dijo que el presidente Castillo “toma las decisiones de reunirse con quien cree conveniente” , cuando se le preguntó el porqué de la reunión con Nicolás Maduro.

