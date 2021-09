Reunión entre Nicolás Maduro y Pedro Castillo genera nueva crisis y discrepancias en el gabinete Bellido

El encuentro no estaba previsto en la agenda del mandatario peruano. | Foto: REUTERS

La reunión entre el presidente Pedro Castillo y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, el último fin de semana en el marco de la Cumbre CELAC, en México, se ha convertido en un nuevo problema para el Ejecutivo, ya que el encuentro no estaba previsto en la agenda del mandatario peruano y su realización significaría el reconocimiento de Maduro como presidente de Venezuela por parte del Perú , otro hecho que iría en contra de un comunicado oficial de cancillería de 2019 en la que el Perú reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Las discrepancias iniciaron el 20 de setiembre, cuando el vicecanciller Luis Enrique Chávez afirmó que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela desde el 5 de enero.

“El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas. (...) El Grupo de Lima no ha emitido ningún pronunciamiento desde el 5 de enero de este año, ni siquiera eso pertenece a la actual gestión”, señaló el vicecanciller a la prensa durante una actividad oficial.

Tras estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministro, Guido Bellido, desmintió al vicecanciller y reveló que el presidente Pedro Castillo se había reunido con Nicolás Maduro en México.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, en una entrevista posterior afirmó que Venezuela es un país que “viene construyendo su propia democracia”.

“De ninguna manera puedo considerar a un hermano país (Venezuela) una dictadura, es un país que viene construyendo su propia democracia”, dijo.

CANCILLER CITADO EN EL CONGRESO

Como una reacción a la reunión del presidente Pedro Castillo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso citó al canciller Óscar Maúrtua para el martes 28 de setiembre, a fin de que aclare tal encuentro, así lo informó el titular de este grupo de trabajo, Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular.

Además, precisó que en la sesión se tratará también sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui.

Para la comisión, refirió, es importante conocer los términos de la reunión que sostuvo el presidente Castillo con Nicolás Maduro, así como la postura del país respecto a las relaciones con Venezuela .

El ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, confirmó su presencia a la comisión la Comisión de Relaciones Exteriores la cual está prevista para las 15:00 horas

CRÍTICAS A LA REUNIÓN

Otro congresista que cuestionó la reunión entre Nicolás Maduro y Pedro Castillo fue Ia parlamentaria Rosselli Amuruz (Avanza País), también integrante de la comisión de Relaciones Exteriores. Amuruz consideró que la reunión en México “afecta definitivamente el principio de transparencia”. “Toda reunión que tenga el jefe de Estado se sujeta a normas imperativas, está demostrado que no las está cumpliendo”, dijo en una entrevista al diario El Comercio.

Por su parte, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que él problema no es que el presidente se haya reunido con Maduro, sino que no haya comunicado de qué temas se hablaron. “Esa conversación debe ser de conocimiento público y, de otro lado, dudo que 45 mil venezolanos que están en el Perú quieran regresar a Venezuela”, declaró al mismo diario.

Se cursó la invitación al canciller Maúrtua para que concurra a esta Comisión el lunes 27. Sin embargo, a esa hora habrá Consejo de Ministros extraordinario.

Por tanto, la Cancillería ha confirmado la asistencia del Canciller al @congresoperu para el martes 28 a las 15:00 horas pic.twitter.com/Biae3SW3Ph — Comisión de Relaciones Exteriores (@ComisionRREE) September 22, 2021

REUNIÓN ENTRE MADURO Y CASTILLO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en una entrevista que llegó a un acuerdo con Pedro Castillo para repatriar de manera masiva a los ciudadanos venezolanos que se encuentran viviendo en el Perú.

Este programa de repatriación, que hasta el momento se ha denominado como el plan ‘Vuelta a la patria’, tiene como objetivo solucionar la crisis migratoria venezolana, la cual se discutió durante una reunión entre ambos mandatarios recientemente en México durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria, tenemos más de 42 mil venezolanos y venezolanas inscritas para volver del Perú. Hemos acordado hacer coordinaciones desde el Perú y Venezuela para una vuelta a la patria masiva. Nosotros ponemos los aviones y vamos a buscar apoyo de Acnur y otros organismos internacionales para ese plan, porque esos venezolanos quieren volver”, sostuvo Maduro.

Señaló que también conversó con su homólogo peruano sobre un interés de compras de algunos productos de la industria peruana, de la agricultura peruana, del comercio, “necesitamos comprar al Perú una serie de productos para la industria venezolana. Tuvimos una buena conversación con el presidente Castillo”.

SEGUIR LEYENDO: