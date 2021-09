Guido Bellido sobre Venezuela: “No puedo considerar a un hermano país una dictadura”

Guido Bellido desmiente a canciller por posición de Perú ante dictadura en Venezuela. (Foto: Agencia Andina)

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no dudó en dar su opinión sobre la posición del Ejecutivo respecto al régimen de Venezuela, al ser consultado sobre esta decisión, aseguró que en ese país no existe una dictadura.

“De ninguna manera puedo considerar a un hermano país (Venezuela) una dictadura, es un país que viene construyendo su propia democracia”, dijo en diálogo con este medio, explicó en una entrevista para el diario Correo.

Desde su punto de visto, el premier Bellido, indica que nuestro país debe “respetar la autodeterminación” de Venezuela y que no se puede “tener una injerencia en un hermano país”.

Al ser consultado por el tuit en contra del vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien aseguró que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero de este año, el primer ministro manifestó su posición.

“Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el presidente Pedro Castillo establece una determinada línea desde la campaña presidencial, donde hemos planteado una línea de trabajo clara. No puede haber un vicecanciller que diga que no hay una autoridad reconocida, porque contradice al presidente de la República, quien no está continuando una política de Estado del anterior gobierno; tiene una postura diferente y su prioridad es mejorar las relaciones en Latinoamérica y con todos los países”, aseveró el titular de la PCM.

En esa misma línea, Guido Bellido explicó que un vicecanciller o ministro no puede tomar una postura distinta a la del presidente de la República, ya que esto sería incoherente e inconsecuente con la gestión actual del presidente Pedro Castillo.

Sobre la posibilidad de mantener al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, en el cargo, el presidente del Consejo de Ministros reiteró que tiene libre decisión y que lo más lógico es que deba alinearse a la política del gobierno.

“Si sus convicciones personales colisionan con la política del gobierno, ahí hay una sola cosa, no. Debe asumir la política de gobierno que se viene implementando o toma otra decisión, qué sentido habría estar en un gobierno que no estás de acuerdo”, sentenció el presidente del Consejo de Ministros al medio mencionado.

GUIDO BELLIDO DESMIENTE A VICECANCILLER

Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, manifestó que hace unos días el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras desmentir al vicecanciller peruano Luis Enrique Chávez, quien en la víspera indicó que el Perú no reconoce a autoridades legítimas en el país bolivariano.

A través de su cuenta de Twitter, el premier dejó en claro la posición del gobierno peruano y su comportamiento frente a otras autoridades a nivel mundial.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno”, dijo Bellido en su cuenta en Twitter y agregó que “nuestro presidente” se reunió con Maduro “para solucionar crisis migratoria”.

¿QUÉ DIJO EL VICECANCILLER LUIS ENRIQUE CHÁVEZ?

Cabe mencionar que el último lunes 20 por la mañana, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, aseguró que nuestro país no reconoce autoridades legítimas en Venezuela, tras ser consultado sobre si el Gobierno admite a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente venezolano.

Esto lo declaró, luego de que el presidente Pedro Castillo sostuviera en la Cumbre CELAC que el Perú tendrá relaciones con todos los países “sin discriminación”.

“El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas”, señaló durante una actividad oficial.

SEGUIR LEYENDO