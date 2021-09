Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz hacen “mea culpa” por su mala reacción: “Nos quedamos petrificados”

Esto es Guerra habla de Elías Montalvo. (Foto: captura de TV)

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz iniciaron el programa Esto es Guerra hablando de Elías Montalvo tras sufrir una aparatosa caída este último martes 21 de septiembre. El joven se cayó desde varios metros de altura y se encuentra estable.

“Tenemos mucho que contarles, mucho que decirles, que fue una pesadilla para absolutamente todos”, indicó Gian Piero, quien acotó que Elías Montalvo “tiene un ángel de la guardia impresionante”.

“Es para nosotros muy difícil ver estas imágenes. Lo que nos hace estar parados acá es saber que Elías está bien. Saber que Elías está con un hinchazón de piel es un milagro”, acotó Gian Piero Díaz, quien explicó que nunca quiso minimizar la situación.

“No teníamos la información de primera mano. Me acerqué a todos el mundo fue una especie de teléfono malogrado, pero mi intención no fue en ningún momento minimizar la situación”, resaltó el actor, señalando que quien lo conoce puede asegurar que él no es así. Al contrario, le dolió mucho la situación.

“Para nosotros fue un milagro, quisimos transmitir tranquilidad. Para quienes somos creyente, hubo un ángel de la guardia cuidándolo”, acotó Díaz.

Por su parte, Johanna San Miguel respaldó las palabras de Gian Piero. “Yo veía a Piero de un lado para otra, yo hago un mea culpa por mi no acción. Cuando algo pasa, yo voy corriendo. De pronto ver esto, ha sido aterrador”, dijo la animadora.

“Nos quedamos petrificados”, acotó el conductor.

En otro momento, los conductores señalaron que que lo que pasó fue que falló “el dispositivo de bloqueo de la línea de vida”. Ante ello, indicaron que la producción decidió “suspender todos los retos de altura”.