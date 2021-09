Reinas del Show: Lady Guillén y Yolanda Medina, la concursantes que Gisela Valcárcel retó

Lady Guillén y Yolanda Medina en un versus de infarto. (Foto: Insragram)

Lady Guillén y Yolanda Medina se enfrentarán este sábado 18 de septiembre en un versus de infarto, donde ambas demostraran quién merece estar en la pista de baile. Como se recuerda, las bailarinas salvaron de ser eliminadas tras una decisión de Gisela Valcárcel. La conductora de TV indicó que quería ver más de ellas, proponiendo así un mano a mano.

Es así como en esta tercera gala, Yolanda Medina, con 36 puntos en la tabla, y Lady Guillén, con 33, demostrarán todo su talento en la pista. El género escogido para esta ocasión fue un tango.

Medina es fundadora de Alma Bella’, mientras que Lady regresa a los escenarios después de 10 años. La joven era parte de la agrupación musical ‘Los ángeles de fuego’.

“Estoy poniéndole mucho punche, esforzándome para poder dar lo mejor de mí en este versus. En este versus voy a sorprender porque me estoy atreviendo a hacer cosas que nunca en mi vida había hecho. Así que, va a estar buenaza esta gala. Estoy esperando con ansias el sábado para ese versus, porque creo que ambas vamos a asumir un nuevo reto en nuestras vidas”, indicó Lday, quien resaltó que si bien es cierto Yolanda tiene la ventaja de todavía seguir en el mundo artístico, ella dará todo de sí para demostrar que es la mejor.

Asimismo, indicó que a raíz de su ingreso a Reinas del Show, su vida ha cambiado mucho, pues ha tenido que adaptarse a nuevos horarios. “Mi vida ha cambiado radicalmente, dando tiempo a mi hija, a mi familia, a mi profesión como abogada, a los ensayos... La verdad que ha sido un cambio radical, pero que me ha enseñado a tener más orden en varios sentidos de mi vida”, resaltó.

Finamente confesó que los ensayos le han hecho bajar 20 kilos en tres meses. “Tuve una cirugía de un momento a otro que me ayudó a poder bajar, se trató de una reducción de busto, y aproveché, además, a hacerme un cambio de la prótesis y un levantamiento. Y todo esto ha influido en que yo pueda tener otro tipo de vida porque mi alimentación mejoró, mi alimentación es muy estricta. Aún me faltan algunos kilitos más para tener el peso ideal”, dijo.

NETAMENTE CUMBIAMBERA

Por su parte, Yolanda Medina indicó que dará todo de sí en la competencia, resaltando que ella es más cantante que bailarina.

“Este es un nuevo reto para mí, yo soy netamente cumbiambera, no soy bailarina de academia, como otras competidoras, pero me voy a arriesgar y voy a sorprender”, dijo antes de ser retada en el versus.

Por otro lado, hizo un llamado a las personas que la vienen criticando por su peso. “He recibido buenos comentarios por mi primer baile, y estas críticas las tomo de la mejor manera. También he recibido críticas constructivas, que te permiten aprender, pero no acepto las críticas con insultos o con burlas que, lamentablemente, vienen de las mujeres. No podemos criticar a una persona ni por su peso, ni por su edad, y esas son las críticas más palpables en cuanto a mi persona”, indicó.

SÍ HABRÁ ELIMINADAS

Cabe resaltar que en esta gala sí habrá eliminadas, en comparación de la fecha anterior donde Gisela Valcárcel decidió salvar a todas, indicando que les gustaría ver más de ellas. Las posibles eliminadas eran Yolanda Medina, Vania Bludau, Lady Guillén y Milena Zárate.

El jurado decidió salvar a Vania Bludau y a Yolanda Medina, mientras que la animadora propuso a Yolanda Medina y a Lady Guillén para el próximo duelo.