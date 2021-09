Gabriela Herrera sobre Reinas del Show: “Un vestuario o música no te hace en la pista de baile”

Gabriela Herrera es una de las competidoras más fuertes en Reinas del Show. (Foto: América TV)

Desde que llegó a la pista de Reinas del Show, Gabriela Herrera cuenta a Infobae que sintió gran presión ante sus competidoras, y nunca por sentirse menos, sino por ser “la nueva” y su deseo de demotrar quién era ella. Pues desde un principio siempre supo que se estaba enfrentando con fuertes rivales.

Como se recuerda, en la gala anterior logró imponerse en un versus con Brenda Carvalho. Ante ello, señaló: “Fuera de sentir presión, que sí la sentía, era ansiedad de demotrar todo lo que había preparado, tenía confianza. Yo sé que todas son fuertes competidoras, pero quiero que vean que con el poco recorrido que tengo pueda dar la batalla”.

La joven indicó que está muy agradecida con la producción por haberle dado la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el programa, pero sabe que la carrera recién empieza y ésta no termina hasta que levante la ansiada copa. “Y si no la gano, que espero que no pase, yo regresaré para cobrar mi revancha”, señaló entre risas.

Gabriela Herrera ganó un versus con Brenda Carvalho. (Foto: Instagram)

“Yo consiero a América TV como mi familia, porque empecé a participar en programas de la televisora desde muy pequeña, siempre con el apoyo de mi madre. Estuve en el 2017 en El gran show y ahora regreso con Reina del Show, la competencia es dura, todas las competidoras son muy fuertes pero no me voy a dejar por nadie”, indicó la joven, quien tiene en su haber competencias como Amigos y Rivales, el reality Ven Baila Quinceañera, Combate, El Gran Show, entre otros.

Incluso, a los 5 años ganó el concurso Cereales Ángeles de Habacilar, además de participar en La Casa de Timoteo.

HABLA DE FAVORITISMO

Considerada por si ha notado favoritismo detrás de cámaras, la joven señaló que no lo considera así. Al contrario, ha notado gran compañerismo. Respecto a la salida inesperada de Allison Pastor en la gala anterior por no estar conforme con la música y el vestuario, la joven hizo una aclaración.

“No se mucho el tema, pero creo que una música o un vestuario no te hace en la pista de baile, sino lo que vas a demostrar en el escenario. Hasta con la música más básica puedes demostrar quién eres”, remarcó. “Respecto al favoritismo, creo que es cómo lo veas. El público puede tener a su favorito, pero al final el que decide cada sábado es tu puntaje” , acotó Gabriela Herrera, quien también ya ha hecho sus pininos en la actuación. “Me gusta todo lo que tenga que ver con el arte y mi deseo es siempre esforzarme para ser la mejor”, resaltó.