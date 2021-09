Magaly Medina y Gisela Valcárcel: estas fueron sus reacciones al coincidir en un restaurante

Magaly Medina y Gisela Valcárcel en un mismo restaurante y nu se vieron las caras. (Foto: Instagram)

Las conductora de televisión Magaly Medina y Gisela Valcárcel coincieron en un conocido restaurante de comida italiana. Mientras la periodista de ATV fue a comer con una amiga y su cuñada, la rubia se reunió con su productor, Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza.

Las cámaras de Amor y Fuego grabaron el anecdótico momento, donde ambas departían con sus acompañantes. Sin embargo, al darse cuenta de la presencia de los reporteros hicieron sus respectivas salidas, ambas con diferente estilo.

Gisela Valcárcel salió por la puerta trasera sin mirar a los periodistas ni contestar respuesta alguna, subió a su carro y cerró la puerta. Por su parte, Magaly Medina salió también y al ver el micrófono de Amor y Fuego decidió responder algunas consultas, siempre sin dejar de avanzar.

“¿Viste a Gisela Valcárcel? No, oye mira. Cuando vengo a un restaurante solo miro mi plato de comida y a la gente con quien vengo a comer”. Dicho esto se subió a su carro.

Ante ello Rodrigo González no dudó en reírse, y destacando su respuesta ante la reacción de Gisela Valcárcel. “Lo dice la más sapa de la televisión (carcajadas). Nos conocemos, ah. Tú de sapa tienes un rato”, señaló el conductor.

Respecto a las reacciones de las figuras de TV, el animador hizo un comparativo, donde señaló que ambas “ tenían pefectamente monitoreada la situación”

“Gisela, la farisela sale por la puerta de los motorizados, diva suprema divina inalcanzable donde las haya. Mira a la cristiana” , indicó Rodrígo

Respecto a Magaly Medina dijo: “Magaly salió por la puerta, por donde todo el mundo sale. Igual respondió muy a su manera, muy a su estilo y una buena respuesta. Más aterrizada, claramente”.

“Perdóname Gisela, pero esta vez Magaly fue más”, acotó el animador quie no podía dejar de reír por la respuesta de la conductora de ATV.

MAGALY MEDINA SOBRE ENCUENTRO CON GISELA VALCÁRCEL

Consultada por Infobae sobre un posible encuentro con Gisela Valcárcel, Magaly Medina indicó: “Creo que ha habido oportunidades (de un encuentro), nos han querido juntar por eventos benéficos y ella ha dicho que no es el momento del señor, creo que habría que preguntarle a ella y a su señor cuándo sería su momento (risas)”.

“Por otro lado, no creo que ella y yo coincidamos para conversar, creo que no tendríamos temas de conversación ni seríamos amigas. Así que si no es para un evento benéfico, no habría otra razón para juntarnos”, acotó.

