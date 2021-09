Reinas del Show 2: Yolanda Medina pide que no la critiquen por su peso y edad

Yolanda Medina es una de als integrantes de Reinas del Show 2. (Foto: América TV)

La cantante Yolanda Medina es una de las participantes que busca ganarse un lugar en Reinas del Show, espacio de Gisela Valcárcel que se encuentra en su segunda temporada y cuyas reglas han cambiando.

En efecto, las concursantes tendrán que enfrentarse a través de versus. Y aunque la cantante de Alma Bella está segura que mostrará su talento en la pista de baile, pide que no se le juzgue por su peso ni por su edad.

“Yo soy más cantante que bailarina, este es un nuevo reto para mí, pero este sábado pienso sorprender con trucos y cargadas que nunca en mi vida he hecho. Yo no bailo música actual, yo soy netamente cumbiambera, no soy bailarina de academia, como otras competidoras, pero me voy a arriesgar y voy a sorprender”, indicó la artista.

Cabe señalar que Medina se encuentra en sentencia tras enfrentarse a Lady Guillén. Ante ello, la artista resaltó que aunque está poniendo toda “la garra y mucha fuerza de voluntad” para salir victoriosa, es consiente que la competencia está reñida, pues su desventaja es que “muchas ya han pisado esta pista de baile y como ganadoras, la mayoría, me estoy enfrentando a gente con experiencia”.

Yolanda Medina es presa de críticas por su peso y edad

La cantante comentó que ha recibido muy buenos comentarios sobre su participación en Reinas del Show 2, pero también ha sido presa de críticas. Ante ello, Yolanda pidió que no la juzguen por su físico, sino por su talento.

“He recibido buenos comentarios por mi primer baile, y estas críticas las tomo de la mejor manera. También he recibido críticas constructivas, que te permiten aprender, pero no acepto las críticas con insultos o con burlas que, lamentablemente, vienen de las mujeres. No podemos criticar a una persona ni por su peso, ni por su edad , y esas son las críticas más palpables en cuanto a mi persona”, señaló.

Finalmente, señaló que tiene el apoyo de su familia, “empezando por mi mamá y mi hija”. Y respecto a su físico, confesó que se siente “sin training”, pero está segura que “físicamente me voy a reponer porque soy de las personas que lo da todo en los ensayos”.

Yolanda Medina pide que no la juzguen por su peso. (Foto: América TV)

Reinas del Show regresó con su segunda temporada

En esta nueva temporada, la dinámica para entrar a Reinas del Show 2 es diferente. Las participantes deberán enfrentarse a un versus constante para ganarse un espacio en el programa.

De esta manera y tras el anuncio de las nuevas reglas de parte de la conductora, se nombró a las 10 figuras que lucharán por la corona. En el primer programa, ellas tuvieron que enfrentarse con una de sus compañeras.

El versus fue dispuesto así: Gabriela Herrera vs Diana Sánchez, Isabel Acevedo vs Vania Bludau, Yolanda Medina vs Lady Guillén, Melissa Paredes vs Milena Zárate y Brenda Carvalho vs Emilia Drago.

Los encargados de definir a las ganadoras fueron los miembros del jurado invitado, conformado por Ethel Pozo, Ricardo Rondón, Janet Barboza y Edson Dávila.

Gabriela Herrera y Brenda Carvalho, las favoritas de Reinas del Show

Las favorita de la noche fueron Gabriela Herrera y Brenda Carvalho, quienes ya tienen su sitio asegurado en la competencia. Por otro lado, Isabel Acevedo, Yolanda Medina y Melissa Paredes fueron las ganadoras de sus respectivos versus, sin embargo, tendrán que seguir lugando por quedarse en el programa.

En este caso, Emilia Drago, Vania Bludau, Milena Zárate, Lady Guillén y Diana Sánchez perdieron sus versus, quedando así en la ‘Línea de fuego’. Ellas corren el riego de quedar eliminadas.

El jurado oficial está conformado por Morella Petrozzi, Santi Lesmez, Adolfo Aguilar y Tilsa Lozano. Reinas de Show se emite cada sábado a partir de las 9 p.m. por América TV.

Como se recuerda, en la primera temporada, Korina Rivadeneira se alzó con la copa. Y aunque esta victoria fue lograda en medio de polémica ante la renuncia de Allison Pastor, la venezolana aclaró que se había esforzado mucho para lograr su objetivo.