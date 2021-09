EEG: Allison pide no competir tras recibir vacuna, Ducelia le reclama y Gian Piero le aclara que primero es su salud

Allison Pastor le aclara a Ducelia Echevarría que primero es su salud. (Foto: Instagram)

Luego que Allison Pastor pidiera no competir en algunos juegos porque no se sentía muy bien después de haberse vacunado contra la COVID-19, Ducelia Echevarría salió al frente para decir que no le parecía justo y le preguntó por qué no se vacunó otro día. Ante ello, la pareja de Erick Elera se mostró sorprendida y le indicó que prioriza su salud antes que la competencia.

Ante ello, Gian Piero Díaz no dudó en respaldarla y entender que primero es la salud, y que en efecto a unos les choca más que a otros. Ante la explicación, Ducelia jamás comprendió y continuó quejándose.

“Lo que pasa es que hoy me vacuné y no pensé que me iba a afectar tanto”, explicó Allison Pastor. De inmediato, Ducelia respondió que esto no era El Gran Show sino una competencia. Hecho que dejó sorprendida a la deportista, quien le resaltó: “Mira Ducelia, si tú quieres hacer show conmigo no lo vas a lograr”.

“Conmigo no vas a tener show, Ducelia, dedícate a competir”, continuó la joven.

GIAN PIERO DÍAZ RESPALDA A ALLISON PASTOR Y PIDE QUE TODOS SE VACUNEN

Ante ello, Gian Piero Díaz decidió intervenir e indicar lo importante que es vacunarse en la fecha indicada, y que en efecto, a algunos les choca más que a otros.

“Es buenísimo empujar a todos (a vacunarse). Y sí, a los que se han vacunados, se siente consecuencias. Lo más importante es la vacuna que la competencia” , indicó el conductor de TV, quien fue respaldado por Johanna San Miguel.

Sin embargo, la rubia continuó insistiendo y le preguntó por qué no se vacunó otro día. A lo que Allison le indicó que a ella le correspondía vacunarse hoy viernes.