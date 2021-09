Magaly Medina dice que Sofía Franco no debe estar en un programa dirigido a la mujer: “Primero debe curarse ella”

Magaly Medina señaló que primero debe curarse antes de aconsejar a las mujeres. (Foto: Inatagram)

Magaly Medina se mostró mortificada luego que Sofía Franco indicara que se malinterpretó lo dijo. Como se recuerda, la rubia aclaró que nunca dijo que se estaba en proceso de reconciliación. Esta expresión incomodó a la periodista y no dudó en recordarle sus palabras durante su programa Magaly TeVe: La Firme.

“Ayer (miércoles) dijo bien clarito ‘yo estoy casada, estamos tratando de arreglar las cosas, estamos perdonándonos’ y todo su discurso. Reivindicándose, o sea refiriéndose a su todavía marido”, indicó la conductora de TV.

“Ella siempre sale muy gallita, muy segura de sí misma cuando tiene al costado a alguien que es su esposo, pero sola no es capaz de hacerlo. Nunca quiso enfrentarse a él, por razones que ella económicamente no es independiente, no ha trabajado su amor propio, su dignidad de mujer” , acotó.

Asimismo, le recordó de todo lo que el abogado y padre de su hijo le acusó. “Su marido la denigró públicamente, la dejó pésima, la trató de drogadicta, alcohólica, todos los vicios se los asignó públicamente, él junto a su familia”, indicó.

La conductora de TV indicó que sí se siente con potestad de meterse luego que Sofía Franco deslizara la posibilidad de una reconciliación, pues fue ella quien usó su programa de TV para defenderla cuando Sofía pedía auxilio.

“Es tu vida sí, pero en el momento que nos involucramos todos por defenderte y sacar la cara por el abuso de una mujer maltratada porque ese es el símbolo de muchas mujeres en el país... Tú pediste ayuda y auxilio, ahí estuvimos para darte apoyo, pero no le haces ningún bien a la causa de las mujeres saliendo como si nada hubiera pasado”, explicó.

MAGALY MEDINA DICE QUE SOFÍA FRANCO DEBE CURARSE EMOCIONALMENTE

Incluso, indicó que es una vergüenza que Sofía Franco esté al frente de un programa familiar, pues ella no es ningún ejemplo. Esto en referencia En boca de todos, donde se encuentra reemplazando a Tula Rodríguez.

“Ahí está parada en un programa de televisión y queriendo dar ejemplo de algo, donde habla de amor y tratando de aconsejar, primero cúrate tú y sánate emocionalmente porque ahora no vas a decir lo que escuchamos ayer, no fue lo que escuchamos”, dijo fastidiada.

“Vergüenza debería darte de estar en un programa del mediodía y dirigido a la mujer. No deberías estar porque yo me avergüenzo de eso. Mira cómo te subieron ahí (mostrando el video de la agresión), mira cómo hizo tu marido contigo, arrastrándote mientras tú pataleabas y donde tú pedías ayuda a la ministra. Así te expuso porque esas imágenes las compartió él (Álvaro Paz de la Barra) como si fuera pan caliente y todos tuvimos acceso a eso”, concluyó.

SOFÍA FRANCO ACLARA QUE NUNCA HABLÓ DE UNA RECONCILIACIÓN CON ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

La conductora de TV usó el programa En boca de todos para aclarar que nunca dijo que estaba en proceso de reconciliación con su esposo Álvaro Paz de la Barra. La animadora indicó que se malinterpretaron sus palabras.

“ Me referí a una nueva oportunidad para salir adelante y usted me entiende en casa (dirigiéndose al público). Reflexionar siempre es bueno, perdonar es divino y por supuesto yo tengo que aclarar y sobre todo a la gente que sigue enviando mensajes de amor y apoyo incondicional y que valoro demasiado. Yo sé que la gente se preocupa por mí y yo estoy muy bien y continúo en mi situación y sí estoy separada” , dijo Sofía Franco.

