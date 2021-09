Magaly Medina llama “ridícula” a Gisela Valcárcel por salir por la puerta trasera de restaurante

Magaly Medina habla sobre encuentro con Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram)

Magaly Medina habló de Gisela Valcárcel tras coincidir en un restaurante de comida italiana. Como se recuerda, las cámaras de Amor y Fuego captaron a las conductora de TV almorzando en un mismo local. Sin embargo, la reacción de ambas fue muy diferente.

Mientras la periodista salió por la puerta principal y dio algunas declaraciones, la conductora de Reina del Show decidió salir por la puerta trasera y subir de frente a su carro. La rubia estaba acompañada de Melissa Paredes, Janet Barboza, Ethel Pozo y su productor.

La conductora de Magaly TeVe: La Firme indicó que está segura que quien avisó de este encuentro a la prensa fue una de las acompañantes de Gisela. “ Ella (Gisela) se cree la diva, vio periodistas afuera y mandó a todos sus chupes por delante por la pruerta principal, y ella salió por la parte trasera, por la parte trasera la ridícula” , indicó.

“Gisela Valcparcel salió por la puerta de atrás, la ridículez andando. (...) La ridícula de Gisela, parece que es la primera vez que salía a almorzar”, inició la periodista, quien reprochó que en todo momento la rubia grabara su estancia en el local, indicando que “no hay algún tipo de respeto” con sus acompañantes.

“Felizmente yo estaba bien lejos de donde ella estaba. Como salgo bastante más, no ando tomándome foto, parecia que nunca sale la chica”, dijo entre risas.

La conductora se refirió también a cómo se retiró Gisela de las instalaciones del local de San Isidro. “Tanta alharaca hacía la mujer, ella salió por la puerta falsa. Todas (sus acompañantes) salieron por la puerta frontal, y ella salió por la puerta del costado. Yo no me crucé con ella, no la vi, estaba centarda en lo mío. A mi la verdad ni me va ni me viene, yo estoy acostumbrada a moverme por todos lados, sin mover cámaras por cierto”, explicó.

Magaly Medina siguió comentando: “En un acto atorrante, (Gisela) hace todo un despliegue para salir, ni Jennifer Lopez huye de la prensa. Hay que enfrentar, ¿de eso no se trata? Además, qué fea compañía la tuya, se fue con sus subditas”.

En otro momento, la conductora señaló que la rubia debe cumplir lo que profesa. Esto en relación con Christian Domínguez, de quien indica que debe responder lo que le pregunten cuando se trata de trabajo por ser figura pública.

“Gisela no aplica lo que ella dice, se va por la puerta falsa. ‘Ay, a mi no me enfocan, yo soy la última diva viviente’”, expresó la animadora, lamentando que el tiempo le quedara chico para seguir opinando sobre el tema.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel en un mismo restaurante y ni se vieron las caras. (Foto: Instagram)

MAGALY MEDINA Y GISELA VALCÁRCEL COINCIDIERON EL RESTAURANTE

Las conductora de televisión Magaly Medina y Gisela Valcárcel coincieron en un conocido restaurante de comida italiana a las 3:42 aproximadamente. Mientras la periodista de ATV fue a comer con una amiga y su cuñada, la rubia se reunió con su productor, Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza.

Las cámaras de Amor y Fuego grabaron el anecdótico momento, ocurrido en San Isidro, donde ambas departían con sus acompañantes. Sin embargo, al darse cuenta de la presencia de los reporteros hicieron sus respectivas salidas, ambas con diferente estilo.

Gisela Valcárcel salió por la puerta trasera sin mirar a los periodistas ni contestar respuesta alguna, subió a su carro y cerró la puerta. Por su parte, Magaly Medina se retiró por la puerta principal, y al ver el micrófono de Amor y Fuego decidió responder algunas consultas, siempre sin dejar de avanzar.

“¿Viste a Gisela Valcárcel? No, oye mira. Cuando vengo a un restaurante solo miro mi plato de comida y a la gente con quien vengo a comer”. Dicho esto se subió a su carro.

Ante ello Rodrigo González no dudó en reírse, y destacando su respuesta ante la reacción de Gisela Valcárcel. “Lo dice la más sapa de la televisión (carcajadas). Nos conocemos, ah. Tú de sapa tienes un rato”, señaló el conductor.

Respecto a las reacciones de las figuras de TV, el animador hizo un comparativo, donde señaló que ambas “tenían pefectamente monitoreada la situación”

“Gisela, la farisela sale por la puerta de los motorizados, diva suprema divina inalcanzable donde las haya. Mira a la cristiana”, indicó Rodrígo

Respecto a Magaly Medina dijo: “Magaly salió por la puerta, por donde todo el mundo sale. Igual respondió muy a su manera, muy a su estilo y una buena respuesta. Más aterrizada, claramente”.

“Perdóname Gisela, pero esta vez Magaly fue más”, acotó el animador quie no podía dejar de reír por la respuesta de la conductora de ATV.

