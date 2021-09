Emoliente Gigante: ¿Dónde encontrarlo y cuánto cuesta?

El video titulado "EL EMOLIENTE MÁS GRANDE DE PERÚ" ya tiene más de 80 mil reproducciones. Foto: elcholomena/Youtube (captura de pantalla)

El conocido youtuber peruano “El Cholo Mena”, cuyo nombre es Gabriel Humberto Mena Llanos, publicó un nuevo video donde compró el emoliente “más grande del país”. El video ha llamado la atención sus más de 400 mil subscriptores y ya consiguió más de 80 mil reproducciones.

“Vamos a probarlo y a ver qué tal, así que nos vamos a Barranco para ir a probar el emoliente más grande”, dijo.

El carrito emolientero se encuentra cerca a la estación Las flores del Metropolitano y al polideportivo de Barranco . Como se registra en el video, el puesto ofrecen emolientes en vasos de vidrio “gigantes”.

El dueño del puesto y artífice del producto es el señor Claudio, quien lleva trabajando más de 17 años. El youtuber, junto con sus amigos, resaltaron la increíble labor de don Claudio, quien trabaja desde muy temprano.

El costo fue de 24 soles por tres emoliente, por lo que cada uno tendría un precio de 8 soles.

RECETA

Ingredientes

1 taza de linaza

4 litros de agua

8 hojas de boldo

150 gramos de cola de caballo

150 gramos de cebada tostada

1 cáscara de piña

1 membrillo

Jugo de limón al gusto

Azúcar al gusto

Preparación en dos pasos

1. Colocar en una olla los 4 litros de agua junto con todos los ingredientes menos el azúcar. Hacer hervir el agua a fuego medio hasta que la linaza reviente.

2. Retirar del fuego, pasarlo por un colador. Añadir jugo de limón y azúcar al gusto.

BENEFICIOS DEL EMOLIENTE

Al tener una variedad de ingredientes -cebada, linaza, cola de caballo, hierba luisa, manzanilla, cedrón, piña, membrillo, manzana delicia y limón- el consumo del emoliente provoca una acción positiva sobre la sangre, el sistema digestivo y el sistema inmune, destacó a la agencia Andina la nutricionista Saby Mauricio.

No obstante, advirtió, el mayor obstáculo al momento de consumirla es el contenido de azúcar que “debería ser mínimo”. Por ello, recomienda utilizar cáscara de piña y limón durante la preparación para así dar a la bebida un sabor dulce y agradable, a la vez que se evitará el consumo de azúcar”.

A continuación conozcamos por qué es una bebida saludable.

Fortalece el sistema inmune

Otra ventaja de esta bebida es que ayuda a mantener un sistema inmune suficientemente fuerte para enfrentar diversas enfermedades, entre ellas la covid-19, destaca Mauricio.

“El mucilago de la linaza ejerce un efecto positivo en la microbiota o microflora intestinal, nutrientes que fortalecen el sistema inmune y forman la mucosa intestinal, haciendo que se integren como nuevos aliados para ayudar a que el sistema inmune funcione mejor. Con un sistema inmune fortalecido, se puede prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras”.

Su acción frente al resfrío

Al tener limón entre sus ingredientes, el emoliente aporta vitamina C y, por tanto, tiene un efecto positivo en la prevención de los resfríos. No obstante, Mauricio advierte que “no debemos apurarnos en consumir vitamina C durante la temporada de invierno, sino que debe estar presente siempre en la mesa del hogar”.

(Con información de la Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO