César Hildebrandt: “El problema de Guido Bellido es que los ministros no le hacen caso”

Cesar Hildebrant se pronunció sobre Guido Bellido.

El periodista César Hildebrant estuvo como invitado en el programa ‘Nada está dicho’ de Rpp dónde hablo de ciertos temas de la coyuntura política del Perú, pero sobre todo opinó sobre el manejo del Gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

El director del semanario ‘En sus trece’, aseguró que el problema del premier es que su “gabinete no le hace caso”, se refirió así al caso del Ministro de Trabajo, Iber Maraví.

“El problema de Bellido no es que los periodistas se laven o no las orejas, el problema de Bellido es patético, es que los ministros no le hacen caso y él es el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí está el señor Íber Maraví. ¡Te vas!, no me voy, ¡te vas!, no me voy. Voy donde el presidente y vas a ver”, manifestó.

César Hildebrandt consideró que Íber Maraví es el “más próximo a lo que puede ser el fantasma del terrorismo”. Señaló que es el hombre que junto a Edith Lagos intervino en algunos atentados primarios en la región Ayacucho de los años 80.

“El señor Bellido tiene un grave problema, sus ministros no le hacen caso, y claro la venganza es ‘lávate el oído. Pero tendríamos que decirle: tú sácate la banda que tienes puesta porque la verdad es que el ridículo es espantoso”, increpó.

“Es un presidente de un Consejo de Ministros que no puede echar a un ministro y cuyo Presidente de la República no le consulta ya nada. El hecho que Castillo haya firmado esta ley de cremación a espaldas de toda la corriente cerronista del Gobierno, está dando una clara idea de a qué punto ha llegado este divorcio”, aseguró.

SUSEL PAREDES DENUNCIÓ A GUIDO BELLIDO POR DISCRIMINACIÓN

La congresista Susel Paredes de la bancada Partido Morado, no dudó en presentar una denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por el presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de discriminación. La denuncia la hizo ante el Ministerio Público.

Según informó RPP, el documento fue presentado ante el Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

Como se recuerda, hace unos días, la congresista Susel Paredes manifestó su deseo de presentar una denuncia penal luego que se hiciera público un comentario que hizo el primer ministro en el 2019 sobre ella y su esposa, Gracia Aljovín de Losada.

“Tengo que tomar acciones, porque esos hechos han ocurrido antes de que él sea congresista”, afirmó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP Televisión.

“No lo puedo dejar pasar, porque hay miles y hasta millones de personas LGTBI en el Perú que han sido humilladas con esas fotos y comentarios en las redes”, aseveró.

Susel Paredes afirmó no estar en contra del gobierno de Pedro Castillo, pero sí condena las frases discriminatorias de Guido Bellido. (Andina)

CASO PATRICIA CHIRINOS

Tras varias semanas de la denuncia de la congresista Patricia Chirinos contra el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido Ugarte, a quien lo acusó por agredirla verbalmente antes de asumir el cargo, se indicó que este caso aún sigue sin ser observado por la Comisión de Ética Parlamentaria.

El último viernes, la titular de la Comisión de Ética, Karol Paredes, informó que la denuncia será revisada en la próxima sesión ordinaria, debido a que en su primera sesión no fue aprobado el reglamento de este grupo de trabajo.

Por su parte, Susel Paredes, aseguró que recibió un oficio de la parlamentaria y presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Elizabeth Medina, en donde señala que el primer ministro se acercó a los funcionarios que integran su grupo de trabajo para aclarar la presunta agresión; sin embargo, este caso deberá de ser revisado por la Comisión de Ética. En esa línea, le pide que se inicien las investigaciones al respecto.

(Con información de RPP y Exitosa)

