Patricia Chirinos responde a Guido Bellido por carta notarial: “Esto es una agresión más”

La congresista Patricia Chirinos recibió la carta notarial que le envió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, e indicó que el documento es una nueva agresión en su contra y una amenaza, pero que pese a ello, no se constituye una nueva agresión y una amenaza. Aseveró que no retrocederá en su denuncia por agresión verbal contra el titular de la PCM.

“Esto es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: Jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, señaló Chirinos.

Agregó que “si el señor Guido Bellido quiere ahora negar las frases ofensivas “... anda cásate... solo falta que te violen…” y pretende victimizarse, queda claro que la actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento; con sus expresiones sexistas y, misóginas solo demuestra su machismo y gran desprecio por la dignidad de las mujeres”.

Asimismo, pidió al presidente Pedro Castillo, que separe a Bellido Ugarte del Gabinete, para que “ponga fin a esta novela de violencia”.

CARTA NOTARIAL

El premier Guido Bellido, envió esta mañana una carta notarial en el que le da 72 horas a la legisladora de Avanza País para que se retracte de las acusaciones que hizo en su contra hace unos días y que provocó una ola de críticas en contra del Primer ministro del gobierno de Castillo Terrones. De no hacerlo, la denunciará por difamación.

Sin embargo, horas después y durante su presentación en la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, manifestó que no demandará a Patricia Chirinos. Indicó que solicitó que pase a la Comisión de Ética, pues afirmó que “allí es donde se debe resolver este asunto y esclarecerse. Tenemos que el derecho a que la verdad prime”.

“Soy muy respetuoso de las instancias, soy respetuoso de las personas con quien siempre me he relacionado”, subrayó Bellido al término de su intervención de manera virtual.

POLÉMICA CONDECORACIÓN

El premier Guido Bellido fue ‘condecorado’ por el Foro de Mujeres del Mercosur por “su absoluto compromiso para trabajar para todas y todos” pese a los cuestionamientos que afronta por sus publicaciones misóginas y machistas y el agraviante hacia la congresista Patricia Chirinos.

“Nos hemos juntado muchas mujeres para acercarnos al premier y darle nuestro respaldo. Hemos tenido un buen trato con él y siempre ha sido respetuoso. (Este reconocimiento) es por el respeto que siempre nos ha demostrado durante toda la campaña y el compromiso que él tiene a partir de ahora”, sostuvo Carmela Chumbiray, ex autoridad política en Carabayllo.

El evento se desarrolló en las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros al que no tuvo acceso la prensa y no obtuvo comentarios de Guido Bellido.

Esta ‘condecoración’ fue duramente criticada por congresistas, políticos y la población en general. Muchos se volcaron a Twitter para expresar su rechazo absoluto, como la exministra de economía María Antonieta Alva.

“Sr. Bellido el país no está para que usted se auto proclame con condecoraciones. ¡Deje de burlarse de las mujeres de este país y dedíquese a trabajar!”, tuiteó la economista.

La expremier Violeta Bermúdez dijo: “No veo nada que el premier Bellido haya hecho a favor de las mujeres. Es una broma de mal gusto, porque es ofensivo para todos y en especial con las mujeres”.

